  • Alwasat News
Atwasat

هزتان أرضيتان تضربان جنوب شرق نابلس بقوة 3.2 و1.8 درجة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 فبراير 2023, 01:58 مساء
هزتان أرضيتان تضربان جنوب شرق نابلس بقوة 3.2 و1.8 درجة
شكل الهزتين في نابلس. (وفا)
alwasat radio

ضربت هزتان أرضيتان، فجر اليوم السبت، جنوب شرق نابلس، بقوة 3.2 و1.8 درجة على مقياس ريختر. 

وأفاد مركز رصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح، بأن هزتين أرضيتين وقعتا في حدود الساعة (04:09 و04:48 فجرا)، حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضاف المركز أن الهزتين كانتا على عمق 1 و2 كم في باطن الأرض، على خط عرض 32.13 شمالا، وخط طول 35.33 شرقا، وخط عرض 32.11 شمالا، وخط طول 35.33 شرقا، منوها إلى أن النتائج أولية، ويمكن التعديل عليها لاحقا.

ويقع مركز هذه الهزات على بعد 12 و13.5 كم جنوب شرق مدينة نابلس.

3 هزات خلال فبراير
وتعرضت مدينة نابلس خلال الشهر الجاري لثلاث هزات على مدار يومين، الأولى كانت يوم 7 في حدود الساعة 23:14 مساء، وكانت بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 10 كم في باطن الأرض على خط عرض 32.15 شمالا وخط طول 35.32 شرقا.

- زلزال جديد بقوة 7.5 درجة يضرب جنوب شرق تركيا

وتبعها هزتان في مساء اليوم التالي، ومركزهما ذات المنطقة جنوب شرق نابلس، بقوة 2.5 درجة، وعمق أقل من 5 كم تحت سطح الأرض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحراء السعودية تكتسي باللون الأرجواني (صور)

صحراء السعودية تكتسي باللون الأرجواني (صور)
للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات

للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات
«تيك توك» و«تويتر» بين منصات عدة ستخضع لقيود أكبر في أوروبا

«تيك توك» و«تويتر» بين منصات عدة ستخضع لقيود أكبر في أوروبا
احتفالات في أبوسليم بذكرى ثورة فبراير (فيديو)

احتفالات في أبوسليم بذكرى ثورة فبراير (فيديو)
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»

شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»
حملة «تركيا قلب واحد» تجمع 6.1 مليار دولار في 7 ساعات

حملة «تركيا قلب واحد» تجمع 6.1 مليار دولار في 7 ساعات
إنقاذ مراهق ورجلَين في تركيا بعد 11 يومًا من الزلزال

إنقاذ مراهق ورجلَين في تركيا بعد 11 يومًا من الزلزال
عمرو الشوبكي: رياح التغيير هبت على ليبيا وهي غير مستعدة.. وفشل الانتخابات أول طريق «التقسيم»

عمرو الشوبكي: رياح التغيير هبت على ليبيا وهي غير مستعدة.. وفشل الانتخابات أول ...
احتفالات شعبية ورسمية.. وذكرى ومطالب لم تتحقق

احتفالات شعبية ورسمية.. وذكرى ومطالب لم تتحقق
الأخضر يتعهد بتصحيح المسار على ملعب «بنينا» أمام اتحاد الجزائر في «الكونفدرالية»

الأخضر يتعهد بتصحيح المسار على ملعب «بنينا» أمام اتحاد الجزائر في «الكونفدرالية»
جريدة «الوسط»: في ذكرى فبراير.. صفقات سياسية واقتصادية لاحتواء الانقسام واستحقاق انتخابي مؤجل

جريدة «الوسط»: في ذكرى فبراير.. صفقات سياسية واقتصادية لاحتواء الانقسام واستحقاق...
منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ

منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ
شاهد.. انطلاق المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية - الليبية في واشنطن

شاهد.. انطلاق المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية - الليبية في واشنطن
عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر».. هل ينضم يونايتد للأندية المملوكة خليجيا؟

عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر».. هل ينضم يونايتد للأندية المملوكة خليجيا؟
مع الذكرى 12 لثورة فبراير.. هل تنجح جهود باتيلي في إجراء الانتخابات خلال 2023؟

مع الذكرى 12 لثورة فبراير.. هل تنجح جهود باتيلي في إجراء الانتخابات خلال 2023؟
مسار الحل وتعقيدات الأزمة الليبية

مسار الحل وتعقيدات الأزمة الليبية
كاريكاتير خيري - المناصب السيادية في ليبيا

كاريكاتير خيري - المناصب السيادية في ليبيا
تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية

تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرنسا وقطر تتفقان على تعزيز علاقات الدفاع والتجارة
فرنسا وقطر تتفقان على تعزيز علاقات الدفاع والتجارة
صحفيون تونسيون يتظاهرون للتنديد بـ«قمع الحريات»
صحفيون تونسيون يتظاهرون للتنديد بـ«قمع الحريات»
الجيش الأميركي يعلن مقتل مسؤول في تنظيم «داعش» بسورية
الجيش الأميركي يعلن مقتل مسؤول في تنظيم «داعش» بسورية
للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات
للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات
4 دول لاتينية «قلقة بشدة» من توسع إسرائيل الاستيطاني
4 دول لاتينية «قلقة بشدة» من توسع إسرائيل الاستيطاني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيلي كوهين يلتقي البرهان في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي للسودان (صور)
إيلي كوهين يلتقي البرهان في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي ......
الأسد يشكر الإمارات على المساعدات الإنسانية الضخمة إثر الزلزال
الأسد يشكر الإمارات على المساعدات الإنسانية الضخمة إثر ......
الجزائر تحتج على نقل الناشطة بوراوي لفرنسا وتستدعي سفيرها للتشاور
الجزائر تحتج على نقل الناشطة بوراوي لفرنسا وتستدعي سفيرها ......
قتيلان وخمسة جرحى في عملية «الدهس» بالقدس الشرقية
قتيلان وخمسة جرحى في عملية «الدهس» بالقدس الشرقية...
ارتفاع ضحايا هجوم «داعش» في سورية إلى 53 قتيلا
ارتفاع ضحايا هجوم «داعش» في سورية إلى 53 قتيلا...
المزيد
هزتان أرضيتان تضربان جنوب شرق نابلس بقوة 3.2 و1.8 درجة
هزتان أرضيتان تضربان جنوب شرق نابلس بقوة 3.2 و1.8 درجة...
ارتفاع ضحايا هجوم «داعش» في سورية إلى 53 قتيلا
ارتفاع ضحايا هجوم «داعش» في سورية إلى 53 قتيلا...
مقتل 36 مدنيا في سورية جراء هجوم لـ«داعش»
مقتل 36 مدنيا في سورية جراء هجوم لـ«داعش»...
4 دول لاتينية «قلقة بشدة» من توسع إسرائيل الاستيطاني
4 دول لاتينية «قلقة بشدة» من توسع إسرائيل الاستيطاني...
للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات
للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في ......
المزيد