هزتان أرضيتان تضربان جنوب شرق نابلس بقوة 3.2 و1.8 درجة

القاهرة - بوابة الوسط

ضربت هزتان أرضيتان، فجر اليوم السبت، جنوب شرق نابلس، بقوة 3.2 و1.8 درجة على مقياس ريختر.

وأفاد مركز رصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح، بأن هزتين أرضيتين وقعتا في حدود الساعة (04:09 و04:48 فجرا)، حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضاف المركز أن الهزتين كانتا على عمق 1 و2 كم في باطن الأرض، على خط عرض 32.13 شمالا، وخط طول 35.33 شرقا، وخط عرض 32.11 شمالا، وخط طول 35.33 شرقا، منوها إلى أن النتائج أولية، ويمكن التعديل عليها لاحقا.

ويقع مركز هذه الهزات على بعد 12 و13.5 كم جنوب شرق مدينة نابلس.

3 هزات خلال فبراير

وتعرضت مدينة نابلس خلال الشهر الجاري لثلاث هزات على مدار يومين، الأولى كانت يوم 7 في حدود الساعة 23:14 مساء، وكانت بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 10 كم في باطن الأرض على خط عرض 32.15 شمالا وخط طول 35.32 شرقا.

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وتبعها هزتان في مساء اليوم التالي، ومركزهما ذات المنطقة جنوب شرق نابلس، بقوة 2.5 درجة، وعمق أقل من 5 كم تحت سطح الأرض.