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4 دول لاتينية «قلقة بشدة» من توسع إسرائيل الاستيطاني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 08:37 مساء
4 دول لاتينية «قلقة بشدة» من توسع إسرائيل الاستيطاني
فلسطيني يحمل لافتة رافضة للاستيطان الإسرائيلي. (أرشيفية: الإنترنت).
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قالت حكومات الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والمكسيك اليوم الجمعة إنها «قلقة بشدة» بسبب قرار إسرائيل التوسع في الاستيطان بالضفة الغربية.

وقالت الحكومات في بيان مشترك «حكوماتنا تعبر عن معارضتها لأي إجراء يعرض حل الدولتين للخطر»، مضيفة أن التحرك الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي، وداعية الطرفين إلى استئناف المحادثات والبعد عن تصعيد العنف، وفق وكالة رويترز. 

بدورها، عبرت الولايات المتحدة عما اسمته «الانزعاج الشديد» إزاء قرار إسرائيل توسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، لكنها وصفت أيضا مسعى من مجلس الأمن الدولي للتنديد بهذه الخطوة بأنه «غير مفيد».

وفي انتقاد لإسرائيل، يشير إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن مستعد لاتخاذ موقف أكثر تشددا في التعامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال البيت الأبيض إن النشاط الاستيطاني «يخلق معطيات على الأرض تقوض حل الدولتين» وآمال تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن «الولايات المتحدة تعارض بشدة هذه الإجراءات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتضر بالثقة بين الطرفين وتقوض القابلية الجغرافية لحل الدولتين». 

تسعة مواقع استيطانية في الضفة
ومنحت حكومة نتنياهو يوم الأحد تراخيص بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية وأعلنت عن بناء عدد كبير من المنازل الجديدة في مستوطنات قائمة. وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك مشيرة إلى روابط توراتية وتاريخية وسياسية بالضفة الغربية، فضلا عن المصالح الأمنية.

ويبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار اطلعت عليه رويترز يوم الأربعاء يطالب إسرائيل «بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة». وذكر دبلوماسيون أن من المرجح أن يصوت المجلس المكون من 15 بلدا عضوا يوم الاثنين على النص الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين.

وفي ديسمبر 2016، طالب مجلس الأمن إسرائيل بوقف بناء المستوطنات. وتبنى قرارا بعد امتناع إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما عن التصويت، في خطوة شكلت تراجعا عن عادتها في حماية إسرائيل من إجراءات الأمم المتحدة.

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