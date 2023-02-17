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للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 08:17 مساء
للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات
مركز جرى افتتاحه حديثًا في أبو ظبي ويضم مسجدًا وكنيسة وأول كنيس رسمي في البلاد، في صورة نشرتها دار العائلة الإبراهيمية، 17 فبراير 2023. (أ ف ب)
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افتتحت الإمارات مركزًا يضم أول كنيس يهودي للعامة إلى جانب مسجد وكنيسة، وذلك بهدف تعزيز الحوار بين الأديان في الدولة الخليجية. وتعد الدولة الغنية بالنفط والتي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020، موطنًا لجالية يهودية صغيرة ولكنها نشطة وتؤدي عادة الصلاة في أماكن خاصة.

ومع وجود ثلاث دور للعبادة في نفس الموقع، افتُتح «بيت العائلة الإبراهيمية» أمس الخميس في العاصمة الإماراتية أبوظبي وهو الأول من نوعه في الدولة. وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة في دبي محمد خليفة المبارك في بيان اليوم الجمعة «سيكون المركز منبرا للتعلم والحوار ونموذجا للتعايش»، مضيفا «الزوار مدعوون للمشاركة في الخدمات الدينية والجولات المصحوبة بمرشدين والاحتفالات وفرص استكشاف الإيمان».

ماذا قالت الجمعية الجاليات اليهودية الخليجية بالإمارات؟
ودور العبادة الثلاثة متساوية في الحجم وتشترك في نفس الأبعاد الخارجية. والكنيس اليهودي الآخر الوحيد في منطقة الخليج العربي يقع في البحرين التي تضم جالية يهودية صغيرة. 

وأشادت جمعية الجاليات اليهودية الخليجية بالإمارات لافتتاحها دار عبادة أخرى في المنطقة. وقالت في بيان «نحن متحمسون بشكل خاص لرؤية كنيس يهودي آخر بني في دول مجلس التعاون الخليجي. هناك شئ مميز جدا حول كنيس يهودي يجري بناؤه في دولة مسلمة».

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