  • Alwasat News
Atwasat

زلزال سورية.. أطفال يتامى تحت هول الصدمة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 04:20 مساء
زلزال سورية.. أطفال يتامى تحت هول الصدمة
أطفال في مخيم للاجئين السوريين في غازي عنتاب، 15 فبراير 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

في أحد مستشفيات شمال غرب سورية، لا تكلّ الطفلة هناء عن السؤال يومياً عن والديها وشقيقتها الصغرى، من دون أن تعلم أنها الناجية الوحيدة من عائلتها بعد الزلزال المدمر. وتسبّب الزلزال الذي ضرب في السادس من الشهر الحالي سورية ومركزه تركيا المجاورة بمقتل نحو أربعين ألف شخص في البلدين، مخلفاً عدداً كبيراً من الأطفال الأيتام.

ويقول عبدالله، عمّ الطفلة هناء لوكالة «فرانس برس» «تسأل يومياً عن والدها ووالدتها. حتى الآن لم نخبرها أنهم توفوا مع شقيقتها، التي قلنا لها إنها مريضة مثلها وتتلقى العلاج في جناح آخر».

داخل المستشفى التابع للجمعية الطبية السورية الأميركية في بلدة معرة مصرين في شمال إدلب، تتمدّد هناء على سرير قرب حائط تزيّنه بالونات عيد الحب الملونة. ويبدو على وجنتها اليسرى آثار جرح لم يشف بعد وتورم تحت عينها بينما يدها موضوعة في الجبس. وقرب كيس المصل، عُلّقت دميتان كبيرتان بينما تنام دمية صغيرة قربها.

وانتشل عمال الإنقاذ هناء (ثماني سنوات) من تحت أنقاض منزل عائلتها بعد 33 ساعة من وقوع الزلزال الذي تسبّب بانهيار المبنى في بلدة حارم في محافظة إدلب، قرب الحدود مع تركيا. وتمّ انتشال جثث والدتها وشقيقتها الصغرى البالغة أربع سنوات ووالدها المتطوع في منظمة الخوذ البيضاء.

فور سحبها من تحت الركام، نُقلت الطفلة الى المستشفى حيث تتلقى العلاج، محاطة بعمها الذي يحدّثها حيناً ويساعدها على احتساء العصير حيناً آخر. ويبدي الرجل خشيته على هناء من الصدمة في حال معرفتها بفقدان أسرتها.

ويشرح الطبيب المعالج باسل اصطيف لفرانس برس أنها وصلت إلى المستشفى «في وضع صعب»، وعانت من «جفاف شديد لبقائها تحت الأنقاض من دون طعام أو شراب وفي ظل برد شديد». وبعد خضوعها للرعاية اللازمة، باتت حالتها اليوم مستقرة، لكن يدها «في حالة حرجة ومهددة بالبتر» وفق الطبيب الذي يبذل مع الطاقم الطبي قصارى جهده للحؤول دون ذلك. ومن شأن ذلك في حال حدوثه أن يفاقم معاناة الطفلة الصغيرة.

أطفال سورية.. «صدمة فوق صدمة»
وتقول مسؤولة التواصل والمناصرة في المجلس الدنماركي للاجئين سماح حديد لفرانس برس «نعلم من خلال كوارث مماثلة، أنّ الأطفال عرضة لخطر نفسي شديد بسبب حجم الصدمة». وتوضح «من الشائع جداً أن يعاني الأطفال في هذه المرحلة من كوابيس متكررة»، مضيفة أنه «من المهم الآن أن يبقى هؤلاء الأطفال على تواصل مع أحبائهم وأن يحظوا بالحماية والدعم الذي يحتاجونه».

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، فإن أكثر من سبعة ملايين طفل، 2,5 مليون منهم في سورية قد تأثروا بالزلزال. وبالنظر إلى عدد القتلى الكارثي والمتزايد، أوضحت أنّ «العديد من الأطفال فقدوا أهاليهم في هذه الزلازل المدمّرة»، محذرة من أنّ «الرقم سيكون مرعباً».

ويرى المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر في تصريحات أدلى لها لفرانس برس أن الزلزال بمثابة «صدمة فوق صدمة» بالنسبة للأطفال. ويقول «لم يعرف أي طفل دون 12 عاماً إلا النزاع والعنف والنزوح« في سورية حيث توشك الحرب على إتمام عامها الثاني عشر، موضحاً أن بعض الأطفال اختبروا تجربة النزوح «لست أو سبع مرات».

وأتى الزلزال على مناطق عدة في شمال وشمال غرب سورية، مخلفاً دماراً هائلاً، ولا يزال المئات تحت الأنقاض. في بلدة حارم، حيث دمّر الزلزال 35 مبنى على الأقل وفق مراسل فرانس برس، نجا الطفل ألب البالغ ثلاث سنوات بأعجوبة، بعد بقائه لأربعين ساعة تحت أنقاض منزل عائلته التي توفي جميع أفرادها.

ويقول عزّت حميدي (30 عاماً) خال الطفل من مستشفى للأطفال في سرمدا لفرانس برس «ابن اختي هو الناجي الوحيد، فقد أمه وأبيه وإخوته».ويوضح بتأثر كيف تمّ العثور على زوج شقيقته وهو يحضن الطفل ويحميه بجسده بينما يمسك بطفليه الآخرين فيما شقيقته على بعد مترين عنهم.

«مآس كثيرة»
ويتولى حميدي حالياً رعاية الطفل الموضوع في قسم العناية في المستشفى وهو «مهدد ببتر أطرافه السفلية». ويقول بحسرة «سأل لمرة واحدة منذ سحبه من تحت الردم عن والدته«، موضحاً أنه إجمالاً «فاقد للوعي ويئن« باستمرار من الألم.وبحسب الطبيب المتابع الدكتور عمر العلي، يعاني الطفل من رضوض متعددة ومن سحق للأطراف السفلية وثقب في الأحشاء. ويشرح أنه تم تقديم الإسعافات له «ريثما يتمّ التنسيق لاحقاً لإرساله من أجل تتمة العمل الجراحي».

منذ وقوع الزلزال، تصدّرت صور أطفال انتشلوا أحياء من تحت ركام منازلهم وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها الطفلة التي وُلدت يتيمة تحت الأنقاض في بلدة جنديرس الحدودية مع تركيا وتمّ العثور عليها متصلة بوالدتها عبر حبل الصرّة.

وفي مقاطع فيديو، ظهر مسعفون وهم يحملون أطفالاً ويبتهجون بإخراجهم أحياء بعد ساعات طويلة من وقوع الزلزال. ويقول عبادة زكرة، مسؤول في منظمة الخوذ البيضاء، الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، شارك في عمليات البحث والإنقاذ، لفرانس برس «أنقذنا العديد من الأطفال على قيد الحياة  استخرجنا أحياناً من العائلة ذاتها أطفالاً أحياء وآخرين ضحايا». ويوضح «عاش الأطفال في منطقتنا مآس كثيرة بسبب القصف والتهجير من مكان الى آخر.. لم نشعر يوماً أنهم يكبرون بأمان كبقية أطفال العالم».

وبعد لحظات صعبة ومؤثرة اختبرها عناصر الإنقاذ منذ الأسبوع الماضي، لا يتمنى زكرة إلا أن «يحظى أطفالنا بحياة مغايرة وبنوع من الاستقرار وبالدعم الذي يحصل عليه أي طفل في العالم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

متاجر زهور أفغانستان بلا زبائن بعد منع طالبان الاحتفال بعيد الحب

متاجر زهور أفغانستان بلا زبائن بعد منع طالبان الاحتفال بعيد الحب
المنظمة الدولية للهجرة: ‭ ‬73مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في تحطم قارب قبالة ليبيا

المنظمة الدولية للهجرة: ‭ ‬73مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في تحطم قارب قبالة ...
بعد حادثة جامعة ميشيغن.. بايدن يدعو الكونغرس للتحرك ضد «وباء العنف المسلح»

بعد حادثة جامعة ميشيغن.. بايدن يدعو الكونغرس للتحرك ضد «وباء العنف المسلح»
فضيحة «الحفلات الصاخبة» تجر برلوسكوني للمحاكمة مجددا

فضيحة «الحفلات الصاخبة» تجر برلوسكوني للمحاكمة مجددا
«هيومن رايتس ووتش» تتهم لندن وواشنطن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في جزر تشاغوس

«هيومن رايتس ووتش» تتهم لندن وواشنطن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في جزر تشاغوس
تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية

تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية
إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة

إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة
فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي

فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي
رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية

رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية
استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة

استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة
فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»

فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»
الحرب الأوكرانية تغير الوضع الجيوسياسي في العالم.. كيف حدث ذلك؟

الحرب الأوكرانية تغير الوضع الجيوسياسي في العالم.. كيف حدث ذلك؟
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء

حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء
«طيران الهند» تطلب شراء 250 طائرة إيرباص

«طيران الهند» تطلب شراء 250 طائرة إيرباص
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة الجماهير الكروية وحكاية المدينة الرياضية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة الجماهير الكروية وحكاية المدينة ...
شاهد.. الدبيبة: الدوري الليبي يعود الأسبوع المقبل والمنتخبات تعاني الفوضى وطرحت 3 أسئلة في الاجتماع

شاهد.. الدبيبة: الدوري الليبي يعود الأسبوع المقبل والمنتخبات تعاني الفوضى وطرحت ...
تشاووش أوغلو يتحدث عن المساعدات الليبية إلى تركيا في محنة الزلزال

تشاووش أوغلو يتحدث عن المساعدات الليبية إلى تركيا في محنة الزلزال
الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
السيسي: مستعدون لنقل التجربة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية لتونس
السيسي: مستعدون لنقل التجربة المصرية في تنفيذ الإصلاحات ...
أول قافلة مساعدات أممية تدخل عبر معبر باب السلامة إلى شمال سورية
أول قافلة مساعدات أممية تدخل عبر معبر باب السلامة إلى شمال سورية
الأمم المتحدة تدين ما وصفته بـ«تفاقم القمع» في تونس
الأمم المتحدة تدين ما وصفته بـ«تفاقم القمع» في تونس
نداء أممي لجمع 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سورية
نداء أممي لجمع 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سورية
الجيش الأميركي: إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع بسورية
الجيش الأميركي: إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع بسورية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خمسة جرحى في إطلاق نار بحي استيطاني في القدس المحتلة
خمسة جرحى في إطلاق نار بحي استيطاني في القدس المحتلة...
ارتفاع حصيلة «مجزرة جنين».. والجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بـ«تحرك فوري»
ارتفاع حصيلة «مجزرة جنين».. والجامعة العربية تطالب المجتمع ......
تشييع جثامين 9 فلسطينيين قتلتهم قوات الاحتلال
تشييع جثامين 9 فلسطينيين قتلتهم قوات الاحتلال...
إيلي كوهين يلتقي البرهان في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي للسودان (صور)
إيلي كوهين يلتقي البرهان في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي ......
الأسد يشكر الإمارات على المساعدات الإنسانية الضخمة إثر الزلزال
الأسد يشكر الإمارات على المساعدات الإنسانية الضخمة إثر ......
المزيد
زلزال سورية.. أطفال يتامى تحت هول الصدمة
زلزال سورية.. أطفال يتامى تحت هول الصدمة...
المعارضة التونسية تندد بالاعتقالات «التعسفية»
المعارضة التونسية تندد بالاعتقالات «التعسفية»...
الأسد يرحب بأي «موقف إيجابي» من الدول العربية
الأسد يرحب بأي «موقف إيجابي» من الدول العربية...
الجيش الأميركي: إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع بسورية
الجيش الأميركي: إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع بسورية...
نداء أممي لجمع 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سورية
نداء أممي لجمع 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في ......
المزيد