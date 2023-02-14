وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته في مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

توفى فتى فلسطيني، اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته بجراح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي شن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بأن فتى، 17 عاما، توفى متأثرا بجروحه التي أصيب بها فجر اليوم، خلال اقتحام قوات إسرائيلية مخيم الفارعة للاجئين جنوب طوباس، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأوضحت الوزارة أن الفتى كان أصيب بالرصاص الحي في الرأس.

حملة اعتقالات ومداهمات

يأتي ذلك فيما شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات تركزت في جنين، ونابلس، ورام الله، والخليل، وتخللها اقتحام منازل سكنية جرى تفتيشها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

وأعلن الجيش أن قواته اعتقلت 23 فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية، فيما تعرضت قوات له لإطلاق نار في جنين دون وقوع إصابات.

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وأعلنت مصادر طبية الليلة الماضية، إصابة فلسطيني بالرصاص الحي وآخرين بالمطاط والاختناق خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في مخيم شعفاط للاجئين في القدس.

جاء ذلك بعد ساعات من مقتل شرطي إسرائيلي بنيران عنصر أمن، خلال محاولة اعتقال فتى فلسطيني، أصيب بجروح متوسطة بدعوى تنفيذه عملية طعن عند حاجز مخيم شعفاط شمالي القدس.