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قطر تشحن كبائن ومنازل متنقلة إلى مناطق الزلزال بتركيا وسورية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 07:16 مساء
قطر تشحن كبائن ومنازل متنقلة إلى مناطق الزلزال بتركيا وسورية
كبائن ومنازل متنقلة استخدمت في بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر. (الإنترنت)
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قال مسؤول قطر الإثنين إن قطر تبرعت بكبائن ومنازل متنقلة استخدمت في بطولة كأس العالم لكرة القدم العام الماضي للمناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسورية لإيواء من فقدوا منازلهم. وأضاف المسؤول أن سفينة تحمل أول 350 وحدة غادرت قطر متجهة إلى تركيا أمس الأحد.

وقال صندوق قطر للتنمية على «تويتر» إن الدولة الخليجية تعهدت بإرسال عشرة آلاف منزل متنقل إلى مناطق الزلزال. وأضاف المسؤول «في ضوء الاحتياجات الملحة في تركيا وسورية، اتخذنا قرارا بشحن الوحدات إلى المنطقة، مما يوفر الدعم الفوري الذي تشتد الحاجة إليه لشعبي تركيا وسورية».

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واقترب إجمالي عدد القتلى في تركيا وسورية جراء الزلزال الذي وقع الإثنين الماضي بقوة 7.8 درجة وتوابعه من 36 ألفا ومن المتوقع على ما يبدو ارتفاع هذا العدد مع تحول التركيز من إنقاذ الناجين المحاصرين تحت الأنقاض إلى توفير المأوى والطعام والرعاية النفسية والاجتماعية.

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وكان التبرع بالمنازل المتنقلة من بين الخطط الدائمة التي وضعها منظمو كأس العالم في قطر، وتم تركيب تلك الوحدات في مناطق صحراوية محيطة بالعاصمة القطرية الدوحة لإيواء المشجعين الزائرين لحضور كأس العالم لكرة القدم.

وكان المشجع يدفع نحو 200 دولار في الليلة للإقامة في الوحدة السكنية، مما ساعد على تجنب نقص المساكن الذي كان محتملا خلال البطولة التي نُظمت خلال شهري نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر الماضيين.

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