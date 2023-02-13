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موريتانيا: تعليق محاكمة الرئيس السابق 15 يوما

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 04:11 مساء
موريتانيا: تعليق محاكمة الرئيس السابق 15 يوما
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز. (الإنترنت)
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قررت المحكمة الجنائية الموريتانية الخاصة بالفساد، اليوم الإثنين، تعليق جلساتها 15 يوما بطلب من فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حتى يقوم بتقديم عريضة طعن أمام المجلس الدستوري بعدم دستورية بعض مواد قانون مكافحة الفساد الذي يحاكم الرئيس على أساسه .

وقال رئيس المحكمة إن هيئتها أجرت مداولة بشأن طلب دفاع الرئيس السابق المتعلق بعدم دستورية مادة  من قانون مكافحة الفساد، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

غسل الأموال والإثراء غير المشروع
وقررت المحكمة انتظار أن يبت المجلس الدستوري في الطعن.

- موريتانيا.. بدء محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز بتهم فساد

ويحاكم الرئيس السابق لموريتانيا و10 من المسؤولين السابقين ورجال أعمال، بتهم منها غسل الأموال والإثراء غير المشروع والحصول على مزايا غير قانونية خلال فترة حكمه من 2009 إلى 2019.

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