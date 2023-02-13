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مؤتمر القدس يدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 03:33 مساء
مؤتمر القدس يدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني
من مؤتمر القدس «صمود وتنمية» بالجامعة العربية. 12 فبراير 2023. (وكالة أنباء الشرق الأوسط)
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دعا البيان الختامي لمؤتمر القدس (صمود وتنمية)، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، للتحرك العملي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه بأشكاله كافة، بما فيها الاستيطان ونظام الفصل العنصري والإجراءات التمييزية.

وطالب المؤتمر الذي اختتم أعماله اليوم الإثنين، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بتنفيذ قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعمل على وقف السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني بما فيها إزالة المستوطنات، وجدار «الضم والتوسع».

ووصف البيان، خطط وسياسات إسرائيل في القدس المحتلة، بأنها انتهاكات فاضحة للقرارات الدولية ذات الصلة، خصوصا عملية الضم الباطل واللاغي لمدينة القدس الشرقية، وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها الديموغرافية وتقويض النمو السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلك تكثيف سياسة هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين من أحياء وبلدات المدينة، بمن فيهم أهالي بلدة سلوان وحي الشيخ جراح وباقي أحياء ومناطق القدس.

مطالب بوقف المحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي
وحضر مؤتمر القدس، عدد من قادة الدول العربية، على رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء بالجامعة العربية، الذين شددوا في بيانهم، على أهمية حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ووقف المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، ومحاولات تغيير مسماه، وتقسيمه زمانيا ومكانيا،ً وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه، والسعي إلى تقويض أساساته وتزوير تاريخه من خلال الحفريات الإسرائيلية تحته.

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كما دانوا الاقتحامات المتكررة والمتصاعدة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على حرمته والمصلين الآمنين فيه من قبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين، والتأكيد على رفض الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية لتقويض الكنائس، وإضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة، والتحذير من أن هذه الانتهاكات الجسيمة للوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات مدينة القدس، تشكل مخالفات خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة وستكون لها تبعات وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم.

مؤتمر القدس يدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني
مؤتمر القدس يدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني
مؤتمر القدس يدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني
مؤتمر القدس يدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني
مؤتمر القدس يدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني
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