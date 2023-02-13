وصول 22 شاحنة مساعدات من حزب الله اللبناني إلى سورية

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت قافلة مساعدات إلى مدينة اللاذقية السورية، اليوم الإثنين، مقدمة من حزب الله اللبناني .

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم، أن القافلة تضم 22 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية لدعم العائلات المتضررة من الزلزال، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

قافلة مساعدات إنسانية من 23 شاحنة

وأمس الأحد، أرسل حزب الله، قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 23 شاحنة إلى محافظة اللاذقية في غرب سورية التي تعدّ من أبرز حلفائه.

- «حزب الله» يرسل قافلة مساعدات إنسانية من لبنان إلى سورية

وقال رئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين لصحفيين، قبل انطلاق القافلة من الضاحية الجنوبية لبيروت «هذه اللحظة هي لحظة المؤازرة وهي لحظة الإعانة ولحظة الوقوف الى جانب هذا الشعب العزيز.. هذا أقل الواجب»، بحسب «فرانس برس».