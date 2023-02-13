  • Alwasat News
Atwasat

وصول 22 شاحنة مساعدات من حزب الله اللبناني إلى سورية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 09:59 صباحا
وصول 22 شاحنة مساعدات من حزب الله اللبناني إلى سورية
شاحنات تحمل مساعدات إنسانية من حزب الله اللبناني قبل توجهها إلى سورية. (أ ف ب)
alwasat radio

وصلت قافلة مساعدات إلى مدينة اللاذقية السورية، اليوم الإثنين، مقدمة من حزب الله اللبناني .

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم، أن القافلة تضم 22 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية لدعم العائلات المتضررة من الزلزال، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

قافلة مساعدات إنسانية من 23 شاحنة
وأمس الأحد، أرسل حزب الله، قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 23 شاحنة إلى محافظة اللاذقية في غرب سورية التي تعدّ من أبرز حلفائه.

- «حزب الله» يرسل قافلة مساعدات إنسانية من لبنان إلى سورية

وقال رئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين لصحفيين، قبل انطلاق القافلة من الضاحية الجنوبية لبيروت «هذه اللحظة هي لحظة المؤازرة وهي لحظة الإعانة ولحظة الوقوف الى جانب هذا الشعب العزيز.. هذا أقل الواجب»، بحسب «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين: مناطيد أميركية دخلت مجالنا الجوي أكثر من 10 مرّات منذ يناير

الصين: مناطيد أميركية دخلت مجالنا الجوي أكثر من 10 مرّات منذ يناير
انتشال أحياء من تحت الأنقاض بعد أسبوع على زلزال تركيا وسورية

انتشال أحياء من تحت الأنقاض بعد أسبوع على زلزال تركيا وسورية
مسؤول أميركي يكشف ملابسات إسقاط الجسم الطائر فوق بحيرة هورون

مسؤول أميركي يكشف ملابسات إسقاط الجسم الطائر فوق بحيرة هورون
المغرب: تسجيل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 درجة

المغرب: تسجيل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 درجة
«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز

«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز
كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا

كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا
«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟

«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟
قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل

قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل
الفريق الليبي ينقذ امرأة وطفلا وينتشل 3 جثامين ويحدد موقع شخص آخر تحت الأنقاض في تركيا

الفريق الليبي ينقذ امرأة وطفلا وينتشل 3 جثامين ويحدد موقع شخص آخر تحت الأنقاض في...
«الأخضر» يخسر أولى مواجهاته في «الكونفدرالية» أمام مارومو غالانتس الجنوب أفريقي

«الأخضر» يخسر أولى مواجهاته في «الكونفدرالية» أمام مارومو غالانتس الجنوب أفريقي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مواجهة الأهلي بنغازي والصداقة (1 - 0)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مواجهة الأهلي بنغازي والصداقة (1 - 0)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي الممتاز

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي ...
«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة

«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة
بينها الدروس الخصوصية والضرب.. 8 محظورات على المعلمين في ليبيا

بينها الدروس الخصوصية والضرب.. 8 محظورات على المعلمين في ليبيا
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع الزلزال

عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع ...
قوة من الجيش والشرطة تداهم حيين شهيرين في بنغازي وتقبض على مروجي مخدرات وخمور

قوة من الجيش والشرطة تداهم حيين شهيرين في بنغازي وتقبض على مروجي مخدرات وخمور
«أدرينالين»: 32 بار .. مع القراندي طوطو (ELGRANDETOTO)

«أدرينالين»: 32 بار .. مع القراندي طوطو (ELGRANDETOTO)
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمة لمخيم جنين
استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمة لمخيم ...
مدير منظمة الصحة: الرئيس السوري مستعد للنظر في فتح معابر حدودية لإيصال مساعدات إلى ضحايا الزلزال
مدير منظمة الصحة: الرئيس السوري مستعد للنظر في فتح معابر حدودية ...
قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل
قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من ...
المغرب: تسجيل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 درجة
المغرب: تسجيل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 درجة
قصف إسرائيلي على غزة
قصف إسرائيلي على غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خمسة جرحى في إطلاق نار بحي استيطاني في القدس المحتلة
خمسة جرحى في إطلاق نار بحي استيطاني في القدس المحتلة...
ارتفاع حصيلة «مجزرة جنين».. والجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بـ«تحرك فوري»
ارتفاع حصيلة «مجزرة جنين».. والجامعة العربية تطالب المجتمع ......
تشييع جثامين 9 فلسطينيين قتلتهم قوات الاحتلال
تشييع جثامين 9 فلسطينيين قتلتهم قوات الاحتلال...
إيلي كوهين يلتقي البرهان في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي للسودان (صور)
إيلي كوهين يلتقي البرهان في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي ......
الجزائر تحتج على نقل الناشطة بوراوي لفرنسا وستدعي سفيرها للتشاور
الجزائر تحتج على نقل الناشطة بوراوي لفرنسا وستدعي سفيرها ......
المزيد
مصر تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي «شرعنة» بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية
مصر تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي «شرعنة» بؤر استيطانية في ......
انتشال أحياء من تحت الأنقاض بعد أسبوع على زلزال تركيا وسورية
انتشال أحياء من تحت الأنقاض بعد أسبوع على زلزال تركيا وسورية...
وصول 22 شاحنة مساعدات من حزب الله اللبناني إلى سورية
وصول 22 شاحنة مساعدات من حزب الله اللبناني إلى سورية...
قصف إسرائيلي على غزة
قصف إسرائيلي على غزة...
المغرب: تسجيل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 درجة
المغرب: تسجيل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 ......
المزيد