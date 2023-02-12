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مدير منظمة الصحة: الرئيس السوري مستعد للنظر في فتح معابر حدودية لإيصال مساعدات إلى ضحايا الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 08:15 مساء
مدير منظمة الصحة: الرئيس السوري مستعد للنظر في فتح معابر حدودية لإيصال مساعدات إلى ضحايا الزلزال
الأسد يستقبل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والوفد المرافق له. (الإنترنت)
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أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، الأحد، أن الرئيس السوري بشار الأسد أبدى استعدادًا للنظر في فتح مزيد من المعابر الحدودية لإيصال المساعدة إلى ضحايا الزلزال في شمال غرب سورية، المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس لصحفيين «بعد ظهر اليوم، التقيت الرئيس الأسد الذي أوضح أنه منفتح على فكرة فتح معابر حدودية استجابة لهذا الوضع الملح»، بحسب «فرانس برس».

وأكد الرئيس السوري خلال استقباله اليوم للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية والوفد المرافق له، أهمية زيارة وفد المنظمة إلى سورية في هذه الظروف وذلك للاطلاع على الاحتياجات المطلوبة من الناحية الطبية والإنسانية لمعالجة المتضررين من الزلزال، وأعرب عن التقدير للجهود التي تبذلها المنظمة في هذا الإطار وما قدمته دعمًا للقطاع الصحي في سورية. 

 سورية تتطلع إلى تعاون فعّال مع منظمة الصحة العالمية 
واعتبر الأسد أن سورية تتطلع إلى تعاون فعّال مع منظمة الصحة العالمية بحيث يكون مبنيًا على رؤية شاملة تقيّم واقع القطاع الصحي وتهدف لترميم النقص في التجهيزات والمعدات والأدوية التي لا تلبي احتياجات الحالات الطارئة والإغاثية مثل الزلازل أو الأوبئة فقط، وإنما تساعد أيضًا على الاستجابة لاحتياجات الشعب السوري الطبية في مواجهة الأمراض الخطيرة والمزمنة كالسرطان والسكري وغيرهما أيضًا.

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وأشار غيبريسوس إلى أن زيارته والوفد المرافق إلى مدينة حلب أمس كانت فرصة لتحديد المستلزمات الطبية والإنسانية الضرورية للتعامل مع المصابين من الزلزال، مشيرًا إلى أن المنظمة قامت بإرسال دفعة من الإمدادات الطبية الطارئة وستقوم بإرسال دفعة أخرى في الأيام المقبلة. 

وأكد أعضاء الوفد أن منظمة الصحة العالمية مستعدة للعمل مع سورية لمواجهة تبعات الحرب والزلزال والإسهام في تقديم المساعدة حسب الاحتياجات المطلوبة.

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