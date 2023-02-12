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نفاد الوقت ونقص المعدات يعرقلان جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 05:12 مساء
نفاد الوقت ونقص المعدات يعرقلان جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية
فرق الإنقاذ تجلس فوق أنقاض مبنى منهار جراء الزلزال في سورية وتركيا. (الإنترنت)
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تصارع فرق الإنقاذ في مدينة جبلة في غرب سورية الوقت بإمكانات محدودة، بينما توشك عمليات البحث في أعقاب الزلزال المدمر على إتمام أسبوعها الأول، ويتضاءل الأمل بالعثور على ناجين. 

فوق مبنى مدمر جرى سحب شخصين منه على قيد الحياة الجمعة، يتجول كلب مدرب على البحث لمدة ثلاثين دقيقة، فيما يخيّم الصمت على المكان المنكوب. لكن الكلب يعود أدراجه من دون أن ينبح، ما يعني أنه ما من ناجين في الأرجاء، وفق «فرانس برس».

«لا أتوقع وجود أي أمل» بالعثور على ناجين
يتكرر المشهد يوميًا في أحياء جبلة، حيث دمر الزلزال مبنى من خمس طبقات كان يقطنه أكثر من 52 شخصًا، خرج 14 شخصًا منهم فقط أحياء، بينهم سيدة توفيت في طريقها إلى المستشفى بعدما جرى سحبها مع ابنها من تحت الركام وسط صيحات التهليل والفرح الجمعة.

ويقول رئيس الدفاع المدني في مدينة جبلة الواقعة في محافظة اللاذقية الساحلية علاء مبارك  «لا أتوقع وجود أي أمل» بالعثور على ناجين. ويضيف «رغم ذلك، كلما نضرب ضربة، نتوقف ونسأل هل من أحد حي هنا»؟

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وجبلة من المدن السورية المتضررة بشدة جراء الزلزال الذي ضرب سورية ومركزه في تركيا المجاورة، متسببًا بمقتل أكثر من 28 ألف شخص في البلدين، أكثر من 3500 منهم في سورية. وبلغت قوة الزلزال 7.8 درجة وتبعته هزات ارتدادية عدة. وقتل الزلزال في محافظة اللاذقية وحدها أكثر من 600 شخص، وفق سلطات محلية.

افتقار إلى تقنيات مسح وبحث عصرية
وكلب البحث المدرب الذي جال موقع البناء المدمر مرارًا هو أحد كلبين وصلا المدينة ضمن فرقة بحث وإنقاذ إماراتية تابعة لشرطة أبوظبي. والكلبان من بين قلة من الكلاب المدربة في المنطقة إلى جانب كلاب روسية عملت في موقع آخر. 

وتتبع فرق البحث المحلية وتلك الوافدة من لبنان وإيران أساليب عمل بدائية وتفتقر إلى تقنيات مسح وبحث عصرية. وغالبًا ما يستخدم عناصرها المجارف أو المعاول أو حتى أيديهم في عمليات البحث.

واستنزفت سنوات الحرب الطويلة اقتصاد سورية ومقدراتها. ولم تعد المرافق الخدمية قادرة على توفير احتياجات البلاد لا سيما الكهرباء في ظل شح متواصل في الوقود، ما يدفع فرق الإنقاذ الأجنبية الى الاعتماد على مواردها الخاصة.

والفريق الإماراتي الذي وصل جبلة يوم الجمعة، يتألف من 42 عنصرًا مجهزين بتقنيات حديثة بينها أجهزة استشعار وكاميرات بحث متطورة وكلبان مدربان وحاوية وقود. ويقول مبارك «لو كانت لدينا هذه المعدات، لأنقذنا مئات الضحايا وربما أكثر».

جبلة «لم تتلق أي عتاد منذ أكثر من 12 عامًا»
ويوضح أن الدفاع المدني في جبلة «لم يتلق أي عتاد منذ أكثر من 12 عامًا.. كله بات قديمًا»، لافتًا إلى أن «أكثر من تسعين في المئة من عتادنا بات خارج الخدمة». 

وعلى بعد 500 متر، يشرف مهندس يعمل في إطار مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، على عمليات البحث تحت ركام مبنى آخر مدمر. ويقول، متحفظًا عن ذكر اسمه كونه غير مخول التصريح، «ليس لدينا أي معدات حديثة على غرار تلك المخصصة لكشف الفراغات والبحث والاتصال».

في أحياء المدينة الضيقة والأكثر تضررًا جراء الزلزال، يتجمهر مئات الأشخاص حول فرق الإنقاذ ويقدمون لها المعلومات عن ضحايا لم يُعرف شيئًا عن مصيرهم بعد.

ويراقب آخرون عمليات البحث من نوافذ منازلهم الملتصقة بالأبنية المدمرة أو المتصدعة بشكل كبير، إلى درجة أن الكلب المدرب قد يركض باتجاههم، بوصفهم الأحياء الأكثر قربًا منه.

احتمالية وجود ناجين تستمر إلى سبعة أيام
بملامح تعكس ألمًا كبيرًا، يراقب محمد الحمادي الفريق الإماراتي بينما يحفر في منزله الذي حوله الزلزال فتاتًا، وأتى على والديه وشقيقه الذي كان نائمًا على سرير قربه في الغرفة ذاتها.

ويقول الشاب البالغ 23 عامًا «سقط المبنى فوق رؤوسنا، طُمرت كليًا»، موضحًا أن عناصر الإنقاذ انتشلوه بعدما شاهدوا أصبعه من تحت الردم.

بينما يشرف على عمليات البحث المكثف، يوضح رئيس الفريق الإماراتي  المقدم حمد الكعبي أن المرحلة الراهنة «نسميها المرحلة الرابعة وتعد مرحلة متقدمة من البحث والإنقاذ، ويكون بالطبع العدد الأكبر من الناجين» قد جرى سحبه. لكنّ ذلك لا يمنعه من القول إن «احتمالية وجود ناجين موجودة وتستمر إلى ستة أو سبعة أيام».

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