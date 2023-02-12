مدينة جبلة في سورية.. لم تدمرها الحرب لكن لم تنج من الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط

بعدما بقيت مدينتهم لسنوات بمنأى عن الحرب والمعارك التي عصفت بسورية، يجد سكان مدينة جبلة الساحلية أنفسهم اليوم يتقاسمون الحزن والدمار مع بقية المناطق المنكوبة في البلاد، جراء الزلزال، ويعيشون المعاناة نفسها.

وانتقلت مشاهد الدمار الذي عرفته مناطق أخرى في سورية بفعل سنوات الحرب إلى المدينة الهادئة، بعدما تسبب الزلزال بدمار عشرات الأبنية فيها، ومحاصرة مدنيين تحت الأنقاض ونزوح الناجين من منازل وأبنية متصدّعة، بحسب وكالة «فرانس برس».

«رعب لا يمكن وصفه»

وقال النجار عبدالهادي العجي، لوكالة «فرانس برس»، «إنها المرة الأولى التي تشهد فيها جبلة فاجعة مماثلة، أبلغ من العمر 52 عامًا ولم أر شيئًا مماثلًا في حياتي»، مضيفًا «إنه رعب لا يُمكن وصفه».

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رغم أن مدينة جبلة شكلت أحد الخزانات البشرية الرئيسية لإمداد الجيش السوري بالمقاتلين خلال سنوات الحرب، وطالتها تفجيرات محدودة، فإنها بقيت بعيدة عن الاشتباكات المباشرة، ولم تشهد شوارعها حربًا أو قصفًا طيلة اثنتي عشرة سنة.

ويؤكد العجي، وهو أب لأربعة أطفال ويقطن حاليًا في منزل متصدع يشرف على بناء منهار، أن مدينته بقيت «آمنة طيلة سنوات الحرب»، مضيفا «سألتُ أمي البالغة من العمر ثمانين عامًا، وأخبرتني أنها لم تشهد في حياتها شيئًا مماثلًا على الإطلاق».

وأعلنت الحكومة مدينة جبلة في محافظة اللاذقية، معقل عائلة الرئيس بشار الأسد، منطقة منكوبة كحال المناطق الأخرى المتضررة جراء الزلزال.

أسوأ الكوارث التي تشهدها المنطقة منذ قرن

وأودى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية بحياة أكثر من 25 ألف شخص في البلدين، في أحد أسوأ الكوارث التي تشهدها المنطقة منذ قرن.

وفي محافظة اللاذقية وحدها، قتل 623 شخصًا على الأقل جراء الزلزال في وقت تزداد حصيلة القتلى تباعًا، وفق ما أفاد رئيس الدفاع المدني في مدينة جبلة علاء مبارك «فرانس برس» الجمعة.

وإن كانت أبنية جبلة خلت من آثار الرصاص ومخلفات القذائف والقصف، إلا أنها اليوم باتت مشوهة بتشققات وتصدعات خلفها الزلزال.

فعند مدخل المدينة، جرى إخلاء خمس عمارات متلاصقة من سكانها، ويظهر على كل منها صدع كبير يمتد من الطابق الأرضي حتى السطح.

خمسون مبنى مهددة بالانهيار

ودمر الزلزال، وفق مبارك، أكثر من خمسين مبنى سكنيا في المدينة وريفها بشكل كامل، بينما لا يزال خمسون مبنى آخر مهددة بالانهيار في أي لحظة.

ووجد أربعة إلى خمسة آلاف شخص أنفسهم مجبرين منذ الإثنين على مغادرة منازلهم، وفق مبارك، واللجوء إلى مراكز إيواء موقتة في المساجد والمشافي والملعب الرئيسي في المدينة.

وتدخل يوم الجمعة فريق إنقاذ وفد من الإمارات العربية المتحدة في مبنى سُوي أرضا بعدما قسمه الزلزال إلى جزءين، انهار الأول على الفور متسببًا بمقتل 15 شخصًا من قاطنيه.

وما زال القسم الثاني معلقا في الهواء، وتمكنت فرق إنقاذ من إجلاء العالقين منه بواسطة رافعة، بينهم عماد الداو وزوجته وطفليه.

ويقول الداو (42 عاما) لـ«فرانس برس»، «هذه أول كارثة أواجهها.. في حياتي».

وتُعد جبلة، إضافة إلى مراكز مدن الساحل في اللاذقية وطرطوس، من المناطق النادرة في سورية التي لم تصلها المعارك، وإن كان عدد كبير من أبنائها قُتل على الجبهات.

وانطلقت منها طيلة سنوات النزاع، أكبر دفعات من المتطوعين للقتال في صفوف الجيش السوري. وحوت لاحقا قاعدة حميميم، أكبر القواعد الجوية الروسية على بعد خمسة كيلومترات من مركزها.

خيمة في الطريق

وبخلاف ملايين السوريين الذين شردهم النزاع أو هجرهم، لم يختبر أي من سكان جبلة طعم النزوح قبل كارثة الزلزال.

وفي حي الفيض وسط المدينة، تجمع العشرات من الناجين في مسجد تحوّل إلى مركز إيواء موقت، ريثما يُحدّد مصير العائلات التي لم تعد منازلها آمنة.

وتقول فاطمة حمود (42 سنة) لـ«فرانس برس»، «سأضع خيمة في الطريق إذا لم أتمكن من العودة إلى المنزل».

وفرّت فاطمة مع زوجها وأولادها الأربعة، من منزلهم المتصدع الإثنين خشية انهيار السقف فوق رؤوسهم، مضيفة «لا أستطيع الأكل (..) لا أستطيع النوم، وأشعر بالذعر عند أي اهتزاز صغير».

ويلاحق الذعر الناجين من الكارثة، ومنهم حليمة أسود التي تمدّدت على أرضية المسجد وحولها أطفالها الثلاثة، وتقول بحرقة «أين سأذهب؟ لا يوجد مكان آمن سوى المسجد».

وتضيف وهي تبكي «نبحث عن الأمان فقط، أي مكان فيه أمان سنذهب إليه».