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برلين تسهّل منح تأشيرات للمتضررين السوريين والأتراك من الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 03:09 مساء
برلين تسهّل منح تأشيرات للمتضررين السوريين والأتراك من الزلزال
ناجون من الزلزال في تركيا عند أسفل قلعة غازي عنتاب المدمرة جزئيا جراء الكارثة في 8 فبراير 2023. (أ ف ب)
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أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، السبت أن برلين ستسهل منح تأشيرات مدتها ثلاثة أشهر للمتضررين السوريين والأتراك من الزلزال، والذين لديهم عائلات في ألمانيا.

وقالت فيزر، لصحيفة «بيلد»، «إنها مساعدة طارئة»، مضيفة «نريد السماح لعائلات تركية وسورية في ألمانيا بأن تأتي بأقربائها من المنطقة المنكوبة من دون بيروقراطية»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وأضافت الوزيرة، بخصوص هذه المبادرة المشتركة من جانب وزارتي الداخلية والخارجية، أن سكان المناطق المنكوبة بسبب الزلزال الذي خلّف أكثر من 25 ألف قتيل، يمكنهم بذلك الحصول «على تأشيرات نظامية تسلّم سريعا وصالحة لثلاثة أشهر».

تسهيل «العثور على مأوى وتلقي علاج طبي» في ألمانيا
وتتيح هذه الآلية المبسّطة للمنكوبين «العثور على مأوى وتلقي علاج طبي» في ألمانيا.

ويقيم نحو 2.9 مليون شخص من أصول تركية في ألمانيا، يحمل أكثر من نصفهم (1.5 مليون) الجنسية التركية.

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وتضم ألمانيا كذلك عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين، خصوصا منذ قررت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، فتح الحدود عامَي 2015 و2016.

وبحسب الدائرة الألمانية للهجرة واللاجئين، «يقيم حاليا نحو 924 ألف سوري في ألمانيا بعدما كانوا نحو 118 ألفا نهاية 2014».

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