مسؤول أممي: أعداد قتلى الزلزال في تركيا وسورية ستتضاعف

القاهرة - بوابة الوسط

يتوقع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، أن يتضاعف عدد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية الإثنين الماضي.

وأوضح غريفيث، في حديثه إلى قناة سكاي نيوز في بتركيا، أنه يتوقع عشرات الآلاف من القتلى الإضافيين، بحسب ما نقلت «يورو نيوز».

وحتى الآن، تأكد مقتل ما لا يقل عن 24596 شخصاً بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة يوم الإثنين.

«من الصعب تقدير الأمر بدقة»

وقال غريفيث: «أعتقد أنه من الصعب تقدير الأمر بدقة لأننا بحاجة إلى رفع المزيد من الأنقاض، لكنني متأكد من أنه سيتضاعف أو يزيد»، مضيفاً «هذا مرعب. هذه هي الطبيعة التي تضرب بطريقة قاسية حقاً».

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وتابع غريفيث: «إنه لأمر مروع للغاية.. فكرة أن جبال الأنقاض هذه لا تزال تحتجز الناس، وبعضهم لا يزال على قيد الحياة.. لم نبدأ حقاً في إحصاء عدد القتلى».

وقال غريفيث إن فترة 72 ساعة بعد الكارثة كانت عادة «الفترة الذهبية» لعمليات الإنقاذ، والتي انتهت منذ ذلك الحين، لكن الناجين ما زالوا يُنتشلون من تحت الأنقاض، مضيفا «من الصعب للغاية تحديد موعد إيقاف مرحلة الإنقاذ هذه».