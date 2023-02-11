المساعدات تدخل ببطء للمناطق المنكوبة في سورية وتركيا.. وعدد الضحايا يتخطى 24 ألف قتيل

القاهرة - بوابة الوسط

تدخل المساعدات ببطء إلى المناطق المنكوبة في تركيا وسورية، حيث يبذل المسعفون جهودا مضنية لسحب أطفال من بين ردم المباني، التي دمرت بفعل الزلزال العنيف الذي ضرب الدولتين الإثنين الماضي، وارتفعت حصيلة ضحاياه إلى أكثر من 24 ألف قتيل.

ويعوق الطقس شديد البرودة في المناطق المتضررة جهود الإنقاذ ويفاقم معاناة ملايين الأشخاص، غالبيتهم بأمس الحاجة للمساعدة، وفق وكالة «فرانس برس».

ويحتاج 870 ألف شخص على الأقل بشكل عاجل لمواد غذائية في البلدين، بعد الزلزال الذي شرّد ما يصل إلى 5,3 مليون شخص في سورية وحدها، على ما حذرت الأمم المتحدة.

وتسببت الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجة، في سقوط مزيد الضحايا وقلبت حياة الناجين رأسا على عقب.

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وقالت فيدان توران، المتقاعدة في مدينة أنطاكية جنوب تركيا، «عندما أرى المباني المدمرة والجثث، لا يمكنني أن أفكر أين سأكون بعد سنتين أو ثلاث، لا بل لا أتصور أين سأكون غدا».

«فقدت 60 من أفراد عائلتي وأقاربي»

وأضافت دامعة «فقدت 60 من أفراد عائلتي وأقاربي، ستون، ماذا أستطيع أن أقول؟ إنها مشيئة الله».

ووجه برنامج الأغذية التابع للأم المتحدة، نداء للحصول على 77 مليون دولار لتوفير حصص غذائية لأكثر من 590 ألف نازح إضافي في تركيا، و284 ألفا في سورية، ومن بين أولئك 545 ألف نازح في الداخل و45 ألف لاجئ.

تسهيل إيصال المساعدات والإغاثة

وحضت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الجمعة، جميع الأطراف في المناطق المتضررة، حيث تنشط فصائل كردية وأخرى للمعارضة السورية، على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

وأعلن حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، تعليقا مؤقتا للقتال لتسهيل أعمال الإغاثة.

وفي شمال غرب سورية الخاضع لسيطرة فصائل معارضة، يعتمد قرابة أربعة ملايين شخص على مساعدات إنسانية لكن أيا من تلك المساعدات لم تصل من مناطق سيطرة الحكومة منذ ثلاثة أسابيع.

وقالت الحكومة السورية إنها وافقت على تسليم معونات إنسانية، إلى المناطق التي ضربها الزلزال والواقعة خارج سيطرتها.

لكن قافلتا مساعدات فقط عبرتا الحدود هذا الأسبوع من تركيا، حيث تنهمك السلطات في عملية إغاثة أكبر حجما.

وأدت عشر سنوات من الحرب والقصف الجوي السوري-الروسي، إلى تدمير مستشفيات وتسببت بنقص في إمدادات الماء والكهرباء.

وحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن على السماح بفتح نقاط عبور إنسانية جديدة بين تركيا وسورية، فيما سيجتمع المجلس لمناقشة مسألة سورية، في مطلع الأسبوع القادم.

وقالت تركيا إنها تعمل على فتح طريقين جديدين، يؤديان إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في سورية.

وأرغم الشتاء البارد آلاف الناس على المبيت إما في سياراتهم أو طلب الدفء حول نيران مشتعلة، باتت مشهدا متكررا في أنحاء المنطقة المنكوبة.

تصاعد الغضب من بطء الاستجابة

وتحول الحزن والأسى المتراكم منذ خمسة أيام، إلى غضب إزاء رداءة نوعية البناء، واستجابة الحكومة التركية لأسوأ كارثة تشهدها المنطقة منذ نحو قرن.

وقال المسؤولون الأتراك إن 12141 مبنى، إما دمرت أو تضررت بشدة من جراء الزلزال.

وقال الأستاذ في جامعة بوغازيتشي في إسطنبول، مصطفى إرديك، إن «أرضيات المباني تساقطت فوق بعضها البعض»، ما يعني أن فرص العثور على أحياء ضئيلة.

واعتقلت الشرطة الجمعة مقاولا حاول الهرب من البلاد، بعد أن انهارت بنايته في الزلزال الكارثي.

والزلزال هو الأعنف والأشد منذ مصرع 33 ألف شخص في زلزال بشدة 7,8 درجة في 1939.

وقال مسؤولون رسميون وطبيون إن 20665 شخصا لقوا حتفهم في تركيا و3553 في سوريا، ما يرفع الحصيلة المؤكدة الآن إلى 24218 قتيلا.

وتصاعد الغضب إزاء استجابة الحكومة التركية للكارثة، ما أدى إلى تغير مسار الانتخابات الرئيسية المرتقبة في يونيو.

وقال هكان تانرفيردي، لوكالة «فرانس برس» في محافظة أديامان «الناس الذين لم يموتوا في الزلزال تركوا ليموتوا بسبب البرد».

وأقر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمرة الأولى الجمعة، بأن حكومته لم تتمكن من الوصول ومساعدة الضحايا «بالسرعة التي كنا نتمناها».

مقتل أطفال قبارصة

إحدى المآسي العديدة التي حلت كانت مقتل 24 طفلا قبرصيا، تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، كانوا في تركيا لمنافسة رياضية عندما دمر الزلزال فندقهم.

وأعيدت جثامين عشرة منهم إلى ديارهم في الشطر الشمالي من قبرص.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن 19 شخصا على الأقل في المجموعة التي كان من بينها 15 مرافقا من البالغين، لقوا مصرعهم.