زلزال تركيا وسورية.. أكثر من 23 ألف قتيل وإنقاذ أطفال من تحت الأنقاض

القاهرة - بوابة الوسط

ما زالت فصول المأساة في سوريا وتركيا تتواصل، فبينما أُنقذ عدة أطفال الجمعة، لكنّ الأمل في العثور على ناجين آخرين في البلدين يتضاءل، بعد مرور خمسة أيام على الزلزال المدمّر الذي أودى بحياة بأكثر من 23 ألف شخص في إحدى أسوأ الكوارث التي تشهدها هذه المنطقة منذ قرن، فيما وافقت دمشق على إيصال المساعدات الدولية للمناطق المتضررة والخارجة عن سيطرتها.

وحذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين الجمعة، من أن الزلزال قد يكون شرد 5.3 مليون شخص في سورية، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس».

وقال ممثل المفوضية في سورية، سيفانكا دانابالا، خلال مؤتمر صحفي، عقد في جنيف، وشارك فيه من دمشق: «هذا رقم ضخم لدى شعب يعاني أساسا من نزوح جماعي».

وفي غضون ذلك، طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في سورية، لتسهيل إيصال المساعدات الى ضحايا الزلزال.

- الأمم المتحدة تطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في سورية لتسهيل إيصال المساعدات لضحايا الزلزال

- الحكومة السورية توافق على إيصال مساعدات للمناطق المتضررة الخارجة عن سيطرتها

تتدفّق المساعدات الإنسانية الدولية على تركيا، وأعلنت ألمانيا خصوصا الجمعة إرسال 90 طنا من المواد جوا، لكنّ الوصول إلى سورية التي يخضع نظامها لعقوبات دولية، أكثر تعقيدا بكثير.

وتُنقل المساعدات الإنسانية المخصّصة لشمال غرب سورية عادة من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن المساعدات العابرة للحدود، لكن الطرق المؤدية إلى المعبر تضررت جراء الزلزال، ما أثر موقتا على قدرة الأمم المتحدة على استخدامه.

ووافقت الحكومة السورية، الجمعة، على إيصال مساعدات إنسانية إلى مناطق خارج سيطرتها في شمال البلاد، وفق ما نقلت وكالة الإعلام السورية الرسمية (سانا).

وأعلن مجلس الوزراء، في بيان، إثر جلسة استثنائية أن «إشراف الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع هذه المساعدات بمساعدة منظمات الأمم المتحدة، سيكفل وصولها إلى مستحقيها».

وطلب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، 77 مليون دولار لمساعدة 874 ألف شخص تضرّروا جراء الزلزال.

إنقاذ طفل يبلغ ستة أعوام

وعلى جانبي الحدود، تهدمت آلاف المساكن، فيما تكثف فرق الإنقاذ والإغاثة الجهود بحثا عن ناجين رغم انقضاء الساعات الـ72 الأولى الحيوية، فيما يزيد الصقيع من صعوبات الوضع.

ورغم ذلك، انتُشل الجمعة الفتى موسى حميدي (ستة أعوام) حيًّا وفي حالة صدمة ومُصابًا في وجهه، وسط هتافات من تحت الأنقاض في بلدة جنديرس شمال غرب سوريا، حسبما لاحظ مراسل وكالة «فرانس برس»، كما جرى إنقاذ شخصين آخرين في بلدة جبلة في محافظة اللاذقية.

وفي أنطاكية في جنوب تركيا، تمكّنت طواقم إنقاذ الجمعة، بعد «105 ساعات» من الزلزال، من انتشال الرضيع يوسف حسين الذي يبلغ 18 شهرا من حطام مبنى مكوّن من ثلاث طبقات، ثمّ انتُشل شقيقه محمد حسين بعد عشرين دقيقة، وفقا لقناة «إن تي في».

وقبل ذلك بساعتين، انتُشلت زينب إيلا بارلاك، وهي طفلة تبلغ ثلاث سنوات، في هذه المدينة التي دمّرها الزلزال، وفي منطقة غازي عنتاب (جنوب شرق)، أنقذ جنود إسبان أما وطفليها من تحت الأنقاض، ظهر الجمعة.

وتفاقم الوضع بسبب البرد القارس، إلى درجة أنّ حزب العمّال الكردستاني قرّر الجمعة «عدم تنفيذ أيّ عملية طالما أنّ الدولة التركية لا تهاجمنا»، وفقاً لما نقلته وكالة «فرات» المقرّبة منه عن المسؤول في الحزب جميل بايك، والذي أوضح أنّ «الآلاف من أبنائنا لا يزالون تحت الركام (...) يجب على الجميع أن يقوموا بتعبئة كلّ إمكاناتهم»، حسب وكالة «فرانس برس».

«عار عليكم لقد تركتمونا وحيدين»

في سياق متصل انتقد العديد من الناجين، تباطؤ الحكومة التركية في الاستجابة، وقال محمد يلديريم غاضبا «لم أرَ أحدا قبل الساعة 14:00 من اليوم التالي للزلزال» أي بعد 34 ساعة على أول زلزال، موضحا «لا دولة ولا شرطة ولا جنود. عار عليكم لقد تركتمونا وحيدين».

من جهته، أقرّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بوجود «ثغرات» في تعاطي الحكومة مع الكارثة.

وقال خلال زيارته لمدينة أديامان (جنوب) التي تضرّرت بشدّة، إنّ «الدمار أثّر على العديد من المباني (...) إلى درجة أنّنا للأسف لم نتمكن من التدخل بالسرعة اللازمة».

وفي هذه الأثناء، بدأت الجثث الأولى لضحايا من القبارصة الأتراك قضوا جراء الزلزال في تركيا، تصل إلى شمال جزيرة قبرص الجمعة، بينهم سبعة مراهقين من لاعبي الكرة الطائرة كانوا يشاركون في بطولة هناك، حسبما أفاد التلفزيون المحّلي.

وانتُشلت الجثث من تحت أنقاض فندق في أديامان، انهار تماما جراء الزلزال.

وكان الفندق يضمّ 24 مراهقا تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما وبالغين يرافقونهم، أتوا من «جمهورية شمال قبرص التركية»، المُعلنة من جانب واحد والتي لا تعترف بها سوى أنقرة.

ووفق قناة «إن تي في» التركية، «عثُر على جثث 19 مراهقا (من الفريق) تحت الأنقاض».

وتفيد الأرقام الرسمية الأخيرة بأنّ الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة، أسفر حتى الآن عما لا يقل عن 23766 قتيلا، 20213 منهم في تركيا و3553 في سورية.

وتخشى المنظمات الإنسانية خصوصا انتشار وباء الكوليرا الذي عاود الظهور قبل فترة في سورية.

وزار الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء ضحايا في حلب، للمرّة الأولى منذ الزلزال، وفقا للرئاسة.

نفاد مخزونات المساعدات

ودخلت قافلة مساعدات ثانية من الأمم المتحدة الجمعة إلى المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في شمال غرب سورية بعد خمسة أيام على وقوع الزلزال المدمر، فيما وصفت منظمة «الخوذ البيضاء»، بطء دخول المساعدات وضآلتها بأنه «جريمة».

وانتقدت المنظمة، وهي الدفاع المدني في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق، المساعدات الضئيلة التي ترسلها الأمم المتحدة والتي لا تحتوي على معدات لفرق البحث والإنقاذ.

وقال رئيس المنظمة رائد الصالح لـ«فرانس برس»، «يجب على الأمم المتحدة أن تعتذر للشعب السوري، وأن توضح لماذا هذا الخلل والتقصير»، مشيرًا إلى أن الأولوية تكمن في توفير «المأوى والتدفئة والمواد الإغاثية، ومواد النظافة الشخصية والمياه النظيفة».

وقررت الحكومة الجزائرية الجمعة، تقديم مساعدة مالية بقيمة 45 مليون دولار إلى تركيا وسوريا، حسب ما أفاد بيان للحكومة.

ولفت عدد من ممثلي الأمم المتحدة إلى أن مخزونات المساعدات التي كانت المنظمة تملكها في سورية، قبل الزلزال بدأت تنفد بسرعة وتحتاج إلى إعادة تموين سريع.

وأوضحت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط كورين فليشر، أن المنظمة تملك مخزونات في شمال غرب سورية، فيها حصص غذائية جاهزة تكفي 125 ألف شخص بالإضافة إلى حصص تتطلّب طهوا يمكنها إطعام 1.4 مليون شخص على مدى شهر.

وقال ممثل المفوضية في سوريا سيفانكا دانابالا، «نوزّع المساعدات منذ اليوم الأول».

وأضاف دانابالا، في فيديو من دمشق «وُزّع جزء كبير منها ويجب أن يُجدَّد التموين في أسرع وقت ممكن»، قائلا «نخطّط أيضًا لما سيحدث خلال أربعة أو ثمانية أو 12 أسبوعًا».

وتابع «عندما نفكّر في ثمانية إلى 12 أسبوعًا، نتحدّث عن مساعدة في إيجاد وظائف وإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المتضررة».

وأعلن سفيرا سويسرا والبرازيل الجمعة أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع لبحث الوضع الإنساني في سورية بعد تقييم الاحتياجات، فيما تتواصل الدعوات إلى التعجيل في فتح معابر حدودية إضافية مع تركيا لإيصال المساعدات.