لافروف من الخرطوم: ندعم رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس في الخرطوم مباحثات مع مسؤولين سودانيين كبار، مبديا دعمه رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على السودان منذ العام 2005.

وتندرج زيارة لافروف التي تستمر يومين في إطار سعي موسكو الى تعزيز نفوذها في أفريقيا، وذلك في وقت تهتم فيه واشنطن بالوضع العسكري في ليبيا، إذ زار رئيس جهاز الاستخبارات الأميركية (سي آي ايه) ليبيا قبل نحو 3 أسابيع.

وقال لافروف لصحفيين في الخرطوم «ندعم جهود السودان الهادفة إلى إنهاء العقوبات التي فرضها عليه مجلس الأمن»، حسب وكالة «فرانس برس».

العقوبات الأممية مفروضة منذ 2005

وفرضت الأمم المتحدة العام 2005 خلال النزاع الدامي في إقليم دارفور (غربي البلاد) سلسلة عقوبات على الخرطوم، اضافة الى حظر للاسلحة.

والتقى الوزير الروسي، الفريق عبد الفتاح البرهان الذي قاد «الانقلاب العسكري» في أكتوبر 2021 الذي أنهى الفترة الانتقالية لحكم المدنيين مما تسبب في وقف المساعدات الغربية للبلا .

كما اجتمع لافروف مع وزير الخارجية المكلف علي الصادق وقائد قوة الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وقال الصادق: «حتاج الدولتان الى التعاون في الامم المتحدة من اجل الدفع نحو اصلاحها»، مشيرا الى ان السودان سيشارك في ملتقى روسيا وافريقيا الذي سيعقد في يوليو المقبل.

تعاون سياسي وفي مجال الاستثمار

من جانبه، أكد لافروف دعم روسيا للسودان في مجلس الأمن لرفع العقوبات المفروضة عليه، قائلا «إلى جانب التعاون في الجانب السياسي سنزيد التعاون في المجال الاقتصادي والاستثمارات».

ووصل الوزير الروسي في وقت متأخر الأربعاء إلى الخرطوم في اطار جولة دبلوماسية افريقية قادته ايضا الى مالي وموريتانيا، بعد أن زار الشهر الماضي إريتريا وأنغولا واسواتيني وجنوب افريقيا.