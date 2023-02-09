  • Alwasat News
Atwasat

لافروف من الخرطوم: ندعم رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 06:27 مساء
لافروف من الخرطوم: ندعم رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الخرطوم، 9 فبراير 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس في الخرطوم مباحثات مع مسؤولين سودانيين كبار، مبديا دعمه رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على السودان منذ العام 2005.

وتندرج زيارة لافروف التي تستمر يومين في إطار سعي موسكو الى تعزيز نفوذها في أفريقيا، وذلك في وقت تهتم فيه واشنطن بالوضع العسكري في ليبيا، إذ زار رئيس جهاز الاستخبارات الأميركية (سي آي ايه) ليبيا قبل نحو 3 أسابيع.

وقال لافروف لصحفيين في الخرطوم «ندعم جهود السودان الهادفة إلى إنهاء العقوبات التي فرضها عليه مجلس الأمن»، حسب وكالة «فرانس برس».

العقوبات الأممية مفروضة منذ 2005
وفرضت الأمم المتحدة العام 2005 خلال النزاع الدامي في إقليم دارفور (غربي البلاد) سلسلة عقوبات على الخرطوم، اضافة الى حظر للاسلحة.

والتقى الوزير الروسي، الفريق عبد الفتاح البرهان الذي قاد «الانقلاب العسكري» في أكتوبر 2021 الذي أنهى الفترة الانتقالية لحكم المدنيين مما تسبب في وقف المساعدات الغربية للبلا .

كما اجتمع لافروف مع وزير الخارجية المكلف علي الصادق وقائد قوة الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وقال الصادق: «حتاج الدولتان الى التعاون في الامم المتحدة من اجل الدفع نحو اصلاحها»، مشيرا الى ان السودان سيشارك في ملتقى روسيا وافريقيا الذي سيعقد في يوليو المقبل.

تعاون سياسي وفي مجال الاستثمار
من جانبه، أكد لافروف دعم روسيا للسودان في مجلس الأمن لرفع العقوبات المفروضة عليه، قائلا «إلى جانب التعاون في الجانب السياسي سنزيد التعاون في المجال الاقتصادي والاستثمارات».

ووصل الوزير الروسي في وقت متأخر الأربعاء إلى الخرطوم في اطار جولة دبلوماسية افريقية قادته ايضا الى مالي وموريتانيا، بعد أن زار الشهر الماضي إريتريا وأنغولا واسواتيني وجنوب افريقيا.

وجود أميركي في السودان أيضًا
وتزامن وجوده في الخرطوم مع وجود موفدي الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا وألمانيا وفرنسا الذين يزورون السودان دعما للاتفاق الاطار الذي وقع في ديسمبر الماضي بين المدنيين والعسكريين السودانيين، بحسب ما نشر  السفير الأاميركي في السودان جون غودفري على موقع «تويتر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى 4 مليارات دولار

وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى 4 مليارات دولار
مارسيليا يوقف حلم باريس سان جيرمان بكأس فرنسا

مارسيليا يوقف حلم باريس سان جيرمان بكأس فرنسا
مستخدمو «تويتر» يشكون مشكلات فنية

مستخدمو «تويتر» يشكون مشكلات فنية
سويسرا تعيد منحوتة حجرية عمرها 2500 عام إلى البيرو

سويسرا تعيد منحوتة حجرية عمرها 2500 عام إلى البيرو
حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسورية تتخطى 16 ألف وفاة

حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسورية تتخطى 16 ألف وفاة
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)

تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)
ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب الأهلي المصري

ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب الأهلي المصري
سوناك لا يستبعد تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

سوناك لا يستبعد تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة
واشنطن تتهم الصين بإرسال مناطيد تجسس إلى القارات الخمس

واشنطن تتهم الصين بإرسال مناطيد تجسس إلى القارات الخمس
في حلب السورية.. الناجون يتجرعون مرارة القلق على مفقوديهم

في حلب السورية.. الناجون يتجرعون مرارة القلق على مفقوديهم
«أدرينالين» مع القراندي طوطو (ElGrandeToto)

«أدرينالين» مع القراندي طوطو (ElGrandeToto)
«فلوسنا»: حوار مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية

«فلوسنا»: حوار مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية
«تحقيقات»: مياه معدنية.. لكن غير صالحة للشرب!

«تحقيقات»: مياه معدنية.. لكن غير صالحة للشرب!
كاريكاتير خيري - اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان والإسرائيليين

كاريكاتير خيري - اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان والإسرائيليين
1.5 مليون ريال لكل لاعب في الهلال السعودي بعد التأهل إلى نهائي مونديال الأندية

1.5 مليون ريال لكل لاعب في الهلال السعودي بعد التأهل إلى نهائي مونديال الأندية
تقرير أممي: الفقر وليس الدين دافع التحول إلى التطرف في أفريقيا

تقرير أممي: الفقر وليس الدين دافع التحول إلى التطرف في أفريقيا
نص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب

نص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب
قناة الوسط «WTV» تستعد لاستئناف «دورينا» بأضخم تجهيزات عبر مختلف الاستديوهات

قناة الوسط «WTV» تستعد لاستئناف «دورينا» بأضخم تجهيزات عبر مختلف الاستديوهات
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجزائر تحتج على نقل الناشطة بوراوي لفرنسا وستدعي سفيرها للتشاور
الجزائر تحتج على نقل الناشطة بوراوي لفرنسا وستدعي سفيرها للتشاور
«رويترز»: أول قافلة مساعدات تدخل شمال غرب سورية اليوم
«رويترز»: أول قافلة مساعدات تدخل شمال غرب سورية اليوم
دخول أول قافلة مساعدات إلى شمال سورية
دخول أول قافلة مساعدات إلى شمال سورية
الأمم المتحدة: جزء من المساعدة الطارئة لسورية سيمر عبر المعبر مع تركيا
الأمم المتحدة: جزء من المساعدة الطارئة لسورية سيمر عبر المعبر مع ...
فريق فلسطيني يتوجه لسورية وتركيا للمساهمة في إنقاذ ضحايا الزلزال
فريق فلسطيني يتوجه لسورية وتركيا للمساهمة في إنقاذ ضحايا الزلزال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خمسة جرحى في إطلاق نار بحي استيطاني في القدس المحتلة
خمسة جرحى في إطلاق نار بحي استيطاني في القدس المحتلة...
ارتفاع حصيلة «مجزرة جنين».. والجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بـ«تحرك فوري»
ارتفاع حصيلة «مجزرة جنين».. والجامعة العربية تطالب المجتمع ......
تشييع جثامين 9 فلسطينيين قتلتهم قوات الاحتلال
تشييع جثامين 9 فلسطينيين قتلتهم قوات الاحتلال...
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات ......
إيلي كوهين يلتقي البرهان في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي للسودان (صور)
إيلي كوهين يلتقي البرهان في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي ......
المزيد
لافروف من الخرطوم: ندعم رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان
لافروف من الخرطوم: ندعم رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان...
مئات الجثث تتكدس في موقف سيارات بأنطاكية التركية.. والبعض هرب من سورية ليلاحقه الموت لاجئًا
مئات الجثث تتكدس في موقف سيارات بأنطاكية التركية.. والبعض ......
«فرانس برس»: بشار الأسد قد يستغل تضامن الدول العربية لتطبيع علاقاته معها
«فرانس برس»: بشار الأسد قد يستغل تضامن الدول العربية لتطبيع ......
فريق فلسطيني يتوجه لسورية وتركيا للمساهمة في إنقاذ ضحايا الزلزال
فريق فلسطيني يتوجه لسورية وتركيا للمساهمة في إنقاذ ضحايا ......
الأمم المتحدة: جزء من المساعدة الطارئة لسورية سيمر عبر المعبر مع تركيا
الأمم المتحدة: جزء من المساعدة الطارئة لسورية سيمر عبر ......
المزيد