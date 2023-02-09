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مئات الجثث تتكدس في موقف سيارات بأنطاكية التركية.. والبعض هرب من سورية ليلاحقه الموت لاجئًا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 05:30 مساء
مئات الجثث تتكدس في موقف سيارات بأنطاكية التركية.. والبعض هرب من سورية ليلاحقه الموت لاجئًا
أكياس سوداء فيها جثث ضحايا مكدسة في هاطاي بجنوب تركيا، 8 فبراير 2023 ( أ ف ب)
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تكدست الجثث نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سورية وجنوب تركيا الإثنين الماضي، ما تجسد في مشاهد هلع في بحث الأهالي عن ذويهم بين أكياس سوداء وضعت فيها جثث القتلى.

وفي مدينة أنطاكية في جنوب تركيا، فتشت السيدة رانية زنوبي وسط العتمة والبرد بين الجثث المكدسة أرضًا في موقف للسيارات عن عمها المفقود إثر الزلزال.,

السورية رانية تفقد 8 من عائلتها
وتقول اللاجئة السورية لوكالة «فرانس برس»: «بحسرة عثرنا على عمّتي لكن ليس على عمّي». وخسرت رانية ثمانية من أفراد عائلتها في الكارثة التي أوقعت أكثر من 17500 ألف قتيل في تركيا وسورية المجاورة.

ويتجمع ناجون آخرون في موقف أكبر فنادق أنطاكية، المدينة الكبرى في محافظة هاتاي، للكشف على الجثث الممددة الواحدة جنب الأخرى.

وعددت الوكالة الفرنسية مساء الأربعاء حوالى مئتي جثة بعضها ملفوفة بأغطية فقط، وضعت من جانبي صف الخيم التي ينشط فيها عناصر طبيون قدموا من جميع أنحاء البلد وبعضهم حتى من الخارج.

وقضى ما لا يقل عن 3356 شخصًا في محافظة هاطاي وحدها، أي ثُلث الضحايا الذين عثر على جثثهم حتى الآن في تركيا وعددهم 14351 قتيلاً على الأقل، بحسب آخر حصيلة.

وإزاء حجم الكارثة، لم يعد هناك مساحة متبقية في موقف السيارات الشاسع، فوضعت سبع جثث عند أسفل حاوية تطفح بالنفايات.

وعل مسافة ثلاثين مترًا، لا يزال المستشفى الضخم من الإسمنت والزجاج قائمًا، غير أن التصدعات الضخمة التي يمكن رؤيتها رغم عتمة الليل على أحد جوانب المبنى دفعت السلطات لإخلائه.

كما طالت الأضرار داخل المستشفى ما جعل من المستحيل استقبال مصابين أو قتلى فيه.

قتلى مجهولو الهوية
ويجري نقل الجرحى إلى الخيم الحمراء والبيضاء الموزعة على ثلاث مجموعات من ألوان مختلفة طبقًا لخطورة الإصابات. ونقل العديد من الجرحى في مروحيات إلى مستشفيات قاومت الهزات، ولا سيما في أضنة. أما القتلى، فينتهي بهم الأمر على الأسفلت.

حين سُئل إيتشان قيصريلي القادم من أنقرة عن عدد الذين نُقلوا إلى هناك منذ الإثنين، أجاب: «ربما 400، وربما 600». ويقوم المتطوع الذي لم ينم منذ يومين بمساعدة العائلات في البحث عن قتلاها وتقديم الدعم النفسي الضروري لها.

ولا تتوقف حركة الناجين ذهابا وإيابا في موقف السيارات. وفي جهته اليمنى، يرفع رجل وابنه جثة، ثمّ يواصلان تقدّمهما من غير أن يبديا أي ردّ فعل.

وخلفهما يتقدم رجل ببطء خلف مقود سيارة قديمة زرقاء داكنة، كان قد عثر على الجثة التي كان يبحث عنها، فمددها على المقعد الخلفي في كيس أسود، تاركا الباب الخلفي الأيسر مفتوحا لإخراج القدمين منه.

وضع 50 جثة في مكان واحد
وثمة شاحنة بيضاء ضخمة مركونة في الموقف، لا تستخدم لنقل المساعدات على غرار الكثير من الشاحنات التي تتوالى على الطريق إلى أنطاكية، بل تستخدم لنقل الجثث المجهولة الهوية.

وقال إيتشان قيصريلي إن نحو 70% من الجثث هنا مجهولة الهوية. وإذا لم يحضر أقرباء لتسلم الجثث في غضون 24 ساعة، يجري وضعها في الشاحنة لنقلها إلى مقابر جماعية.

وأوضح المتطوع «يمكن وضع خمسين جثة في الداخل.. يمكننا وضع عدد أكبر، لكننا لا نريد أن نكدسها».

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