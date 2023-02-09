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فريق فلسطيني يتوجه لسورية وتركيا للمساهمة في إنقاذ ضحايا الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 01:40 مساء
فريق فلسطيني يتوجه لسورية وتركيا للمساهمة في إنقاذ ضحايا الزلزال
انهيار مركز تجاري في مدينة ديار بكر التركية جراء الزلزال. (بي بي سي)
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غادر الأراضي الفلسطينية، الخميس، فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة متوجها إلى سورية وتركيا‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬عبر الأردن للمساهمة في أعمال البحث وإنقاذ ضحايا الزلزال الذي ضرب الدولتين.

وقال مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون التي تشرف على الفريق عماد الزهيري لوكالة «رويترز»: «يضم الوفد أطباء ومسعفين وخبراء في عمليات الإنقاذ يعملون في هذا المجال منذ خمس سنوات ولديهم الخبرات الكافية للتعامل مع الكوارث الطبيعية»، وأضاف: «ويضم الفريق 73 فردا سيجرى توجيه قسم منهم إلي سورية وقسم آخر إلى تركيا، ويحمل الوفد معه بعض المساعدات الطبية».

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي: «دولة فلسطين على استعداد لتسخير كل الإمكانات المتاحة من أجل تقديم يد العون للأشقاء في كل من تركيا وسورية»، وأضاف في بيان: «فور وصول الفريق إلى المناطق المتضررة نتيجة الزلزال، ستباشر الفرق الفلسطينية العمل مع الطواقم الدولية الأخرى العاملة في المستشفيات الميدانية وستشارك أيضا في عمليات الإنقاذ والإخلاء والإسعاف بالتنسيق مع السلطات المعنية».

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عباس يؤكد وقوف فلسطين مع سورية
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» إن الرئيس محمود عباس، أجرى مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد. ونقلت الوكالة عن عباس تأكيده «وقوف القيادة الفلسطينية وشعب فلسطين إلى جانب الأشقاء في سورية في هذا المصاب الكبير والاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم وفق الإمكانات المتاحة».

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» ارتفاع عدد القتلى المؤكد إلى 12873 قتيلا بحلول صباح الخميس. وزاد عدد القتلى في سورية إلى 2950 على الأقل وفقا للحكومة وخدمة الإنقاذ العاملة في شمال غرب البلاد الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الخميس، إن عدد ضحايا الزلزال من الفلسطينيين ارتفع الى 72 شخصا.

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