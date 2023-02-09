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دخول أول قافلة مساعدات إلى شمال سورية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 12:23 مساء
دخول أول قافلة مساعدات إلى شمال سورية
رجل يحمل طفلا مصابا من جراء الزلزال في بلدة جندريس بريف مدينة عفرين شمال غربي سورية. (بي بي سي)
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دخلت أول قافلة مساعدات بعد الزلزال المدمر، الخميس، إلى المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في شمال سورية، وفق ما أفاد مسؤول في المعبر الحدودي بين سورية وتركيا ومراسل وكالة «فرانس برس».

وقال المسؤول الإعلامي في معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسورية مازن علوش، لـ«فرانس برس»: «دخلت اليوم أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة بعد أربعة أيام من الزلزال».

وأشار إلى أنه كان من المتوقع وصولها قبل وقوع الكارثة. وشاهد مراسل «فرانس برس» عند المعبر قافلة من ست شاحنات فقط تعبر إلى سورية، وتضم بشكل أساسي مستلزمات خيم وأدوات تنظيف.

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