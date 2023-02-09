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«رويترز»: أول قافلة مساعدات تدخل شمال غرب سورية اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 11:20 صباحا
«رويترز»: أول قافلة مساعدات تدخل شمال غرب سورية اليوم
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تصل أول قافلة مساعدات إنسانية لمنطقة شمال غرب سورية المتضررة من الزلزال المدمر في طريقها إلى الحدود التركية، أملا في العبور اليوم الخميس.

جاء في تصريح نقلته وكالة «رويترز» عن مصدرين في مجال المساعدات، أوضحا أن القافلة تشمل ست شاحنات.

متعهد ينقل صندوق مساعدات تابع لمنظمة الصحة العالمية قبل رحلات تنظمها المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي إلى تركيا وسورية، 7 فبراير 2023. (رويترز)
متعهد ينقل صندوق مساعدات تابع لمنظمة الصحة العالمية قبل رحلات تنظمها المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي إلى تركيا وسورية، 7 فبراير 2023. (رويترز)
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