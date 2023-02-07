الرئيس المصري يهاتف نظيره السوري ويعرض تقديم أوجه العون والمساعدة الإغاثية

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع نظيره السوري بشار الأسد، لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أمس، وعرض تقديم أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سورية.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، المستشار أحمد فهمي، إن السيسي أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع أمس 6 فبراير، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

تضامن مصر مع سورية

وأكد السيسي تضامن مصر مع سورية وشعبها الشقيق، في هذا المُصاب الأليم، مشيراً إلى توجيهات الرئيس المصري بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سورية.

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ن جانبه؛ أعرب الرئيس السوري عن «امتنانه لهذه اللفتة الكريمة» من الرئيس المصري، مؤكداً اعتزاز سورية بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.