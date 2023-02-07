انطلاق التمرين العسكري السعودي- الباكستاني «كاسح 4»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، انطلاق تمرين «كاسح 4» بين القوات البرية في المملكة ونظيرتها الباكستانية، والذي يهدف إلى تحسين القدرات القتالية، وذلك بمدينة ريسالبور بباكستان.

وذكرت الوزارة، في بيان عبر حسابها بموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، اليوم أن «تمرين كاسح 4 انطلق في كلية المهندسين العسكرية بمدينة ريسالبور في جمهورية باكستان الإسلامية».

تحسين القدرات القتالية

وأضافت الوزارة، أن التمرين يهدف إلى تحسين القدرات القتالية، وتبادل الخبرات العسكرية بين الجانبين لوحدات المهندسين.

- محكمة بريطانية تنظر في قانونية استئناف لندن بيع الأسلحة للسعودية

ويأتي انطلاق التمرين السعودي الباكستاني بعد يوم واحد فقط، من انطلاق مناورات التمرين الجوي المختلط «رماح النصر 2023» في نسختها الثالثة، في المملكة بمشاركة ثماني دول.

من مشاركة القوات السعودية في تمرين «كاسح 4» مع نظيرتها الباكستانية. (وزارة الدفاع السعودية)

من مشاركة القوات السعودية في تمرين «كاسح 4» مع نظيرتها الباكستانية. (وزارة الدفاع السعودية)