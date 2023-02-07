مقتل فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، فتى فلسطينيا في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة «استشهاد الفتى حمزة أمجد الأشقر (17 عاما) برصاصة في الوجه أطلقها عليه جنود الاحتلال، خلال العدوان على نابلس فجر اليوم»، وفق وكالة «فرانس برس».

من جهته، ادعى جيش الاحتلال أن قواته «ردت بالنيران الحية باتجاه مسلح مشتبه به أطلق النار عليها»، مؤكدا وقوع «إصابة».

الأشقر من مخيم عسكر

ولم يعلن أي فصيل فلسطيني أن الأشقر عنصر فيه، فيما أكد مصدر أمني فلسطيني فضل عدم الكشف عن هويته، أن الأشقر من مخيم عسكر للاجئين الفلسطينيين.

وأكدت مجموعة عرين الأسود الفلسطينية المسلحة الناشئة في بيان أن عناصرها شاركوا في الاشتباكات التي وقعت مع القوات الإسرائيلية في المدينة.

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وقالت المجموعة التي ينشط عناصرها عادة في أزقة البلدة القديمة في نابلس، إن مجموعتها «قامت بالتصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال الصهيوني بصليات من الرصاص.. عقب اقتحامهم منطقة المساكن الشعبية فجر هذا اليوم».

ونعت المجموعة الأشقر، دون التأكيد إن كان أحد عناصرها. فيما أكد المصدر الفلسطيني اعتقال ثلاثة أشخاص، خلال المداهمة الإسرائيلية في نابلس.

اقتحامات وعدوان مستمر

ينفذ الجيش الاسرائيلي بين الحين والآخر اقتحامات وعدوان في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية ومدينة جنين القريبة.

والإثنين، قتلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين خلال عملية نفذتها في مدينة أريحا، بينهم اثنان حاولا تنفيذ هجوم أواخر يناير المنصرم.

منذ مطلع العام، قتل 42 فلسطينيا بينهم مهاجمون ومسلحون ومدنيون، كما قتل خلال الفترة نفسها سبعة أشخاص في الجانب الإسرائيلي.

ووفقا للأمم المتحدة، كان العام الماضي أكثر الأعوام دموية في الضفة الغربية منذ العام 2005.

إلقاء نظرة الوداع على جثمان حمزة الأشقر (17 عاماً) في مستشفى رفيديا الحكومي (وفا)

إلقاء نظرة الوداع على جثمان حمزة الأشقر (17 عاماً) في مستشفى رفيديا الحكومي (وفا)