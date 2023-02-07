فتح الأجواء اللبنانية لهبوط الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية لسورية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، توجه بعثة لبنانية إلى سورية، صباح اليوم الثلاثاء، للمساعدة في عمليات الإنقاذ عقب الزلزال المدمر، مع فتح الأجواء اللبنانية لهبوط الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية لسورية.

وقال الوزير حمية، في تصريح اليوم، إن «بعثة لبنانية مؤلفة من الصليب الأحمر، وفوج إطفاء بيروت، والدفاع المدني، وإدارة الكوارث والجيش توجهت إلى سورية صباح اليوم، لتساعد في عملية إنقاذ الضحايا من تحت الركام»، واصفا الزلزال الذي وقع في سورية بـ«الكارثة» الإنسانية، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وأضاف: «بالتشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فإن مطار بيروت ومرفأ بيروت ومرفأ طرابلس، وأجواءنا كلها ستكون مفتوحة، لهبوط الطائرات والسفن المحملة بالمساعدات الإنسانية بأنواعها إلى سورية، ومعفاة من كامل الرسوم والضرائب».

«في خدمة الشعب السوري في محنته»

وتابع حمية: «نحن جيران سورية، وهناك بعض الدول والمؤسسات الدولية التي لا تستخدم مطار دمشق، ولا ترسي سفنها في اللاذقية وطرطوس»، مضيفا أن المرافئ اللبنانية والمطار «في خدمة الشعب السوري في محنته اليوم».

وأعلن الجيش اللبناني أنه سيرسل 15 عنصرا من فوج الهندسة إلى سورية، للمساهمة في أعمال الإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب البلاد.



كما أعلن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، في تصريح، إرسال فريق من الدفاع المدني إلى سورية للمساهمة في عمليات الإنقاذ، مشيراً إلى أن فريقا من الدفاع المدني توجه، أمس الإثنين، إلى تركيا للمساهمة في عمليات الإنقاذ.