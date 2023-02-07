ارتفاع ضحايا الزلزال في سورية إلى 1602 وفاة و3649 إصابة

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع عدد ضحايا الزلزال في سورية إلى 1602 وفاة و3649 مصابا، وفق ما ذكرته وزارة الصحة، والدفاع المدني التابعة للمعارضة ومنظمة «الخوذ البيضاء» اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 812 وفاة و1449 إصابة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس، وذلك في حصيلة غير نهائية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع «فيسبوك» اليوم، إن الاستنفار مستمر في كافة المنشآت الصحية العامة والخاصة، وجميع الكوادر الصحية تعمل بأقصى الطاقات ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات».

استمرار عمليات البحث

بينما أعلن الدفاع المدني التابع للمعارضة ومنظمة «الخوذ البيضاء»، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سورية، لأكثر من 790 حالة وفاة، وأكثر من 2200 مصاب، مشيرا إلى أن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض.

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وأشار الدفاع المدني، في منشور على «فيسبوك» اليوم، إلى «استمرار عمليات البحث منذ أكثر 29 ساعة وسط صعوبات كبيرة، واستمرار الهزات الارتدادية».

وأوضح أن حصيلة المباني المدمرة، بلغت أكثر من 210 بشكل كامل، وأكثر من 520 بشكل جزئي، وآلاف الأبنية والمنازل تصدعت بسبب الزلزال.