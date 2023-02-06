الدفاع السورية تستنفر تشكيلاتها لتقديم المساعدة العاجلة لمتضرري الزلزال المدمر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الإثنين، استنفار وحداتها وتشكيلاتها ومؤسساتها لتقديم العون الفوري والمساعدة العاجلة للسكان المتضررين من الزلزال في جميع المحافظات.

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وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم، إن «وزارة الدفاع تستنفر كافة وحداتها وتشكيلاتها ومؤسساتها في جميع المحافظات لتقديم العون الفوري والمساعدة العاجلة للسكان المتضررين من الزلزال، والبحث عن الأشخاص العالقين تحت الأنقاض وإسعاف المصابين، وإزالة آثار الدمار»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».