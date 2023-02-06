الدفاع السورية تستنفر تشكيلاتها لتقديم المساعدة العاجلة لمتضرري الزلزال المدمر

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الإثنين، استنفار وحداتها وتشكيلاتها ومؤسساتها لتقديم العون الفوري والمساعدة العاجلة للسكان المتضررين من الزلزال في جميع المحافظات.
- عشرات الضحايا جراء الزلزال في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة شمال سورية
وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم، إن «وزارة الدفاع تستنفر كافة وحداتها وتشكيلاتها ومؤسساتها في جميع المحافظات لتقديم العون الفوري والمساعدة العاجلة للسكان المتضررين من الزلزال، والبحث عن الأشخاص العالقين تحت الأنقاض وإسعاف المصابين، وإزالة آثار الدمار»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال
وأعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب فجر معظم المناطق في سوريا، إلى 237 وفاة و639 إصابة معظمها في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.
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