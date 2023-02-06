3 جرحى برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم في أريحا

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب، فجر اليوم الإثنين، ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».



وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي، أن طواقمها تعاملت مع ست إصابات، 3 منها بالرصاص الحي واحداها خطيرة، و3 بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم. وأضافت أن قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقمها ومنعتها من تأدية واجبها، واعتدت على مركبة إسعاف، حسب «وفا».

الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر، واعتقلت عددا من المواطنين عرف منهم شاكر عمارة. كما خطفت قوة إسرائيلية خاصة، ثمانية فلسطينيين هم: شاكر عمارة، والشقيقين إيهاب وأحمد محمد حميدات، وعبدالحافظ فخر عويضات، وفخر عبدالحافظ عويضات، ومحمد فخر عويضات، ومحمد رياض عويضات، وعبدالحافظ وائل عويضات.

وزعم جيش الاحتلال أن قواته قتلت عددا من المسلحين خلال مداهمة المخيم اليوم الإثنين بهدف اعتقال مقاومين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وادعى البيان أن أهداف المداهمة هم مشتبه بهم في محاولة هجوم على مطعم في مستوطنة فيريد يريحو الإسرائيلية في 28 يناير.