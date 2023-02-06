«الصحة السورية»: 237 قتيلا شمال البلاد جراء الزلازل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الإثنين، مقتل 237 شخصا على الأقل في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة في الشمال جرّاء زلزال بقوة 7.8 درجة.

وقالت الوزارة «639 إصابة و237 وفاة في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس»، حسب بيان نقلته وكالة «فرانس برس».

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وأفاد مستشفى محلي في المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة للوكالة الفرنسية في وقت سابق بسقوط ثمانية قتلى على الأقل، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للقتلى في سورية إلى 245 قتيلا على الأقل.

ويقع مركز الزلزال في البحر المتوسط جنوب شرق تركيا، حيث خلف هناك 53 قتيلا أيضا.