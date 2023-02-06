ارتفاع ضحايا الزلزال في سورية لأكثر من 110 قتلى

القاهرة - بوابة الوسط

لقي 111 شخصا على الأقل حتفهم الإثنين في مناطق شمال سورية جرّاء زلزال بقوة 7.8 درجة يقع مركزه في جنوب شرق تركيا قرب الحدود بين البلدين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية.

وجاء في بيان للوزارة «516 إصابة و111 وفاة في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس»، حسب وكالة «فرانس برس».

- 53 قتيلا و420 جريحا في تركيا جراء الزلزال

وأفاد مستشفى محلي في وقت سابق للوكالة الفرنسية بأن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا أيضا في المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة مؤيدة لأنقرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في سوريا إلى 119 قتيلا على الأقل.

كما خلف الزلزال نحو 53 قتيلا على الأقلّ في محافظات مختلفة جنوب تركيا وجنوب شرقها.