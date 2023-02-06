42 وفاة وعشرات الجرحى في زلزال ضرب شمال وغرب سورية

القاهرة - بوابة الوسط

لقي 42 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 200 في مناطق حلب وحماة واللاذقية بسورية، اليوم الإثنين، بعد زلزال هز شمال وغرب سورية وجنوب تركيا، وفق ما قالت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية «سانا» اليوم الإثنين.

جاء ذلك بعد ساعات من زلزال بلغت قوته 7.9 درجة ضرب جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، وشعر به سكان سورية ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا

قال الدفاع المدني السوري الذي يعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة اليوم الإثنين إن الزلزال القوي الذي هز تركيا وشمال سورية خلف عشرات الضحايا والناس العالقين تحت أنقاض المباني المنهارة في شمال غرب البلاد.

وأضاف الدفاع المدني، المعروف باسم الخوذ البيضاء، في منشور على تويتر أن المجموعة التطوعية تعمل على إنقاذ الموجودين على قيد الحياة.

رفع حالة التأهب في المستشفيات السورية

وأشار معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية إلى رفع الجاهزية في أقسام إسعاف المشافي في كل المحافظات، واستنفار فرق الاستجابة التي تنقل الإصابات للمشافي لافتا إلى أنه جرى تطبيق خطة الطوارئ العامة وخطة الإمداد للمستلزمات والأدوية لتزويد الأماكن المتضررة.

وجرى إرسال فرق طبية من محافظات حمص وطرطوس مع 11 سيارة إسعاف وتوزيع العيادات المتنقلة في حلب والبالغ عددها 15 سيارة على أماكن متفرقة لفرز الإصابات حسب الخطورة، وفق ضميرية.