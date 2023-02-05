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الغاز السام يقتل 5 أفراد من عائلة واحدة بالجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 08:17 مساء
الغاز السام يقتل 5 أفراد من عائلة واحدة بالجزائر
قوات الحماية المدنية الجزائرية. (الإنترنت)
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أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، الأحد، وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة في جنوب البلاد تسممًا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة، ما يرفع عدد الوفيات جراء مثل هذه الحوادث إلى أكثر من 60 قتيلًا منذ مطلع العام.

وذكرت الحماية المدنية في بيان «تدخلت إسعافاتنا على الساعة 14:00 (13:00 ت غ) ببلدية حاسي الرمل ولاية الأغواط (530 كلم جنوب الجزائر)، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. خلف الحادث 5 وفيات من عائلة واحدة»، وفق «فرانس برس».

وفاة 54 شخصًا جراء استنشاق الغاز المميت
وشهد شهر يناير، الذي تميز بتساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة، وفاة 54 شخصًا جراء استنشاق الغاز المميت، بحسب الحماية المدني بينما جرى إنقاذ 500 شخص على الأقل. ومنذ بداية  فبراير توفي تسعة أشخاص، بحسب ما جاء في بيانات الحماية المدنية. وخلال سنة 2022 تُوفي 103 أشخاص جراء تنشق هذا الغاز.

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وبدأت الحكومة حملة واسعة للتوعية عن مخاطر تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون «الذي لا لون ولا رائحة له» كما قررت توزيع أجهزة إنذار مجانًا على كل مستخدمي الغاز الطبيعي.

وأعلنت شركة الكهرباء والغاز الحكومية أنها ستقتني قريبًا 22 مليون جهاز إنذار لتزويد كل البيوت.

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