مبعوث قطري يلتقي ممثلين عن حركة طالبان في كابل

القاهرة - بوابة الوسط

ذكر بيان من وزارة الخارجية الأفغانية أن مبعوثا لوزارة الشؤون الخارجية القطرية زار العاصمة كابل، الأحد، والتقى القائم بأعمال وزير الخارجية في إدارة حركة طالبان.

وتأتي الزيارة بعد أن فرضت إدارة طالبان قيودا على تعليم الفتيات وعمل النساء في المنظمات غير الحكومية في إجراءات وصفتها قطر بأنها مقلقة للغاية وسط موجة واسعة النطاق من الانتقادات الدولية، بحسب «رويترز».

التنسيق السياسي وتعزيز العلاقات والمساعدات الإنسانية

وقال الناطق باسم الشؤون الخارجية الأفغانية، عبدالقهار بلخي، إن المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري مطلق بن ماجد القحطاني شارك في اجتماعات مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي في كابل. وأضاف بلخي «ناقش الجانبان التنسيق السياسي وتعزيز العلاقات وكذلك المساعدات الإنسانية». ولم تعترف أي دولة رسميا بعد بحكومة طالبان.

- عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وطالبان

- «طالبان» تقتل ستة عناصر من تنظيم «داعش» في العاصمة الأفغانية كابل

ومع هذا، أرسلت كل من الصين وباكستان وزير خارجيتها العام الماضي إلى أفغانستان، وزار نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة البلاد في الآونة الأخيرة لمناقشة حقوق النساء والمساعدات.

وكان يوجد في قطر مقر المكتب السياسي لحركة طالبان منذ 2012 تقريبا عندما كانت الحركة تشن تمردا ضد الحكومة المدعومة من الغرب وحتى توليها السلطة في 2021.