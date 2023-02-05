  • Alwasat News
Atwasat

لجنة التشاور السياسية بين وزارتي خارجية مصر وقطر تعقد اجتماعها الأول في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 04:28 مساء
لجنة التشاور السياسية بين وزارتي خارجية مصر وقطر تعقد اجتماعها الأول في القاهرة
جانب من انعقاد الاجتماع الأول للجنة التشاور السياسية بين قطر ومصر. (الإنترنت)
alwasat radio

عقدت لجنة التشاور السياسية بين وزارتي خارجية قطر ومصر اجتماعها الأول في القاهرة، اليوم الأحد.

وترأس الجانب القطري في الاجتماع مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية د.محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، فيما ترأس الجانب المصري  مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير علاء موسى،، بحسب وكالة الأنباء القطرية «ثنا».

وناقش الاجتماع آخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية، وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضية الفلسطينية. وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الازدهار والتنمية للتغلب على التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

 تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين
وأعلنت قطر ومصر في 29 مارس من العام الماضي، في بيان مشترك، قرارهما تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

وجاء الإعلان خلال اجتماع عقد في القاهرة بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وتناول الاجتماع آنذاك بحث العلاقات بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

-  السيسي يصل قطر في أول زيارة منذ توليه رئاسة مصر
- الرئيس المصري يزور قطر لأول مرة منذ توليه منصبه الثلاثاء
- أمير قطر يصل القاهرة في زيارة تستغرق يومين

وأشاد الجانبان بعمل أعضاء اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن بيان العلا، واستكمالها أعمالها التي جرى من خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، والتوصل للتوافق بشأن الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة

كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة
أزمات ميلان تزيد حماس «ديربي الغضب» أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. الأحد

أزمات ميلان تزيد حماس «ديربي الغضب» أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. الأحد
المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه الشخصية قبل مصالح النادي

المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه الشخصية قبل مصالح ...
36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار

36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار
رياح عاتية ودرجة حرارة 103 تحت الصفر على جبل واشنطن بالولايات المتحدة

رياح عاتية ودرجة حرارة 103 تحت الصفر على جبل واشنطن بالولايات المتحدة
رغبتك في تناول الطعام المتبل «إنذار» بهذا المرض

رغبتك في تناول الطعام المتبل «إنذار» بهذا المرض
شولتس: متوافقون مع زيلينسكي على عدم ضرب روسيا بالأسلحة الغربية

شولتس: متوافقون مع زيلينسكي على عدم ضرب روسيا بالأسلحة الغربية
السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات الجزاء في النهائي

السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات الجزاء في النهائي
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني

شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني
78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)

78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد

الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد
الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية
صرف شهري نوفمبر وديسمبر للمستفيدات من مبادرة «إيفاء»

صرف شهري نوفمبر وديسمبر للمستفيدات من مبادرة «إيفاء»
كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد

كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد
الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي

الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي
لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم

لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم
كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان

«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيلي كوهين يلتقي البرهان في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي للسودان (صور)
إيلي كوهين يلتقي البرهان في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي ...
«الدفاع الجزائرية»: «إرهابيان» يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية جنوب البلاد
«الدفاع الجزائرية»: «إرهابيان» يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية ...
فرنسا تعلق على توصية البرلمان الأوروبي بشأن حرية الصحافة في المغرب
فرنسا تعلق على توصية البرلمان الأوروبي بشأن حرية الصحافة في ...
الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتراض «طائرة صغيرة» في أجواء غزة
الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتراض «طائرة صغيرة» في أجواء غزة
الأقارب ومعلموه في سلوان: الطفل الفلسطيني عليوات يعشق كرة القدم ويحلم بأن يصبح طاهيا
الأقارب ومعلموه في سلوان: الطفل الفلسطيني عليوات يعشق كرة القدم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خمسة جرحى في إطلاق نار بحي استيطاني في القدس المحتلة
خمسة جرحى في إطلاق نار بحي استيطاني في القدس المحتلة...
ارتفاع حصيلة «مجزرة جنين».. والجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بـ«تحرك فوري»
ارتفاع حصيلة «مجزرة جنين».. والجامعة العربية تطالب المجتمع ......
تشييع جثامين 9 فلسطينيين قتلتهم قوات الاحتلال
تشييع جثامين 9 فلسطينيين قتلتهم قوات الاحتلال...
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات ......
البرلمان الألماني يقر بارتكاب «داعش» «إبادة جماعية» بحق الأيزيديين
البرلمان الألماني يقر بارتكاب «داعش» «إبادة جماعية» بحق ......
المزيد
مبعوث قطري يلتقي ممثلين عن حركة طالبان في كابل
مبعوث قطري يلتقي ممثلين عن حركة طالبان في كابل...
لجنة التشاور السياسية بين وزارتي خارجية مصر وقطر تعقد اجتماعها الأول في القاهرة
لجنة التشاور السياسية بين وزارتي خارجية مصر وقطر تعقد ......
مسلحون يخطفون ناشطا بيئيا بارزا في العراق
مسلحون يخطفون ناشطا بيئيا بارزا في العراق...
الأقارب ومعلموه في سلوان: الطفل الفلسطيني عليوات يعشق كرة القدم ويحلم بأن يصبح طاهيا
الأقارب ومعلموه في سلوان: الطفل الفلسطيني عليوات يعشق كرة ......
الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتراض «طائرة صغيرة» في أجواء غزة
الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتراض «طائرة صغيرة» في أجواء غزة...
المزيد