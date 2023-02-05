لجنة التشاور السياسية بين وزارتي خارجية مصر وقطر تعقد اجتماعها الأول في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت لجنة التشاور السياسية بين وزارتي خارجية قطر ومصر اجتماعها الأول في القاهرة، اليوم الأحد.

وترأس الجانب القطري في الاجتماع مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية د.محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، فيما ترأس الجانب المصري مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير علاء موسى،، بحسب وكالة الأنباء القطرية «ثنا».

وناقش الاجتماع آخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية، وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضية الفلسطينية. وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الازدهار والتنمية للتغلب على التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين

وأعلنت قطر ومصر في 29 مارس من العام الماضي، في بيان مشترك، قرارهما تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

وجاء الإعلان خلال اجتماع عقد في القاهرة بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وتناول الاجتماع آنذاك بحث العلاقات بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

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وأشاد الجانبان بعمل أعضاء اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن بيان العلا، واستكمالها أعمالها التي جرى من خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، والتوصل للتوافق بشأن الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.