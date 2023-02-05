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الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتراض «طائرة صغيرة» في أجواء غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 10:26 صباحا
الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتراض «طائرة صغيرة» في أجواء غزة
صورة أرشيفية لطائرة تحلق فوق غزة (أ ب)
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أنه «اعترض طائرة صغيرة فوق قطاع غزة»، حيث قال شهود عيان لوكالة «فرانس برس»، إنهم سمعوا «انفجارات» قرب الحدود.

وشدد جيش الاحتلال، على أنه ليس صاروخا أو مقذوفا آخر يشكل خطرا على الإسرائيليين، موردا في بيان أن الأصوات ليست ناتجة من «إطلاق مقذوف»، حسب وكالة «فرانس برس».

ولم تعلن على الفور أي من الفصائل الفلسطينية في غزة، مسؤوليتها عن إطلاق الطائرة.

زعيم حركة الجهاد في القاهرة
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في وقت سابق، السبت، إن زعيمها زياد النخالة، سافر إلى القاهرة للقاء رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

وقالت في بيان إن الجانبين ناقشا «آخر التطورات في فلسطين المحتلة، خاصة الأوضاع في القدس والضفة الغربية، لا سيما جنين»، حيث نفذ الاحتلال الشهر الماضي أكثر عملياته دموية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات، وأسفرت عن مقتل عشرة فلسطينيين.

يأتي ذلك في أعقاب زيارة قام بها عباس كامل، الثلاثاء الماضي، لمدينة رام الله في الضفة الغربية، حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشة تصاعد عنف الاحتلال وجرائمه في الآونة الأخيرة.

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وشنّت «إسرائيل» الخميس غارات جوية على غزة، بعد ساعات من ادعائها اعتراض صاروخ أطلق من القطاع.

ومنذ بداية العام، تسببت الجرائم الصهيونية في مقتل 36 فلسطينيا، من بينهم مقاومون ومدنيون.

ويخضع قطاع غزة الذي يقطنه 2.3 مليون فلسطيني، لحصار إسرائيلي منذ أن سيطرت عليه حركة حماس، إثر إطاحتها بالقوات الموالية للسلطة الفلسطينية العام 2007.

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