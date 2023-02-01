الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنّ منظومة القبّة الحديدية للدفاع الجوّي اعترضت الأربعاء صاروخاً أُطلق من قطاع غزة، في قصف يأتي في وقت تتصاعد حدّة التوتّرات بين الدولة العبرية والفلسطينيين.

وقال الجيش في بيان إنّ «صاروخاً أطلق من قطاع غزّة. تمّ اعتراض الصاروخ» بواسطة منظومة القبّة الحديدية، بحسب «فرانس برس».

وكان جيش الاحتلال شن غارات على غزة، الجمعة الماضية، وزعم أن ذلك يأتي ردا على إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني. وقال في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن القوات الإسرائيلية «تقصف حاليا قطاع غزة». من جهتها قالت مصادر أمنية في غزة لـ«فرانس برس» إن 15 غارة نفذت دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.

خطوات عاجلة لإعادة الهدوء بين إسرائيل وفلسطين

ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الهدوء بين إسرائيل وفلسطين بعد أيام عدة من التصعيد الدامي. وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بعيد محادثاتهما في القدس، «نحض جميع الأطراف الآن على اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء ونزع فتيل التصعيد».

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وفي وقت سابق دعا بلينكن، في مطار بن غوريون في تل أبيب الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، إلى عدم «تأجيج التوترات». وقال بلينكن، «تقع على عاتق الجميع مسؤولية اتخاذ تدابير لتخفيف التوترات بدلاً من تأجيجها»، ويجري في وقت لاحق محادثات مع قادة الجانبين في ظل تصاعد العنف.

تصاعد وتيرة العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل

والتقى بلينكن صباح الإثنين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبحث معه تهدئة الأوضاع، قبيل التوجه إلى القدس ورام الله، واستقبل السيسي، الذي عاد لتوّه من جولة في آسيا، بلينكن وشكّلت التطوّرات الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين الموضوع الرئيسي للنقاشات.

تصاعدت وتيرة العنف بين فلسطين وإسرائيل وارتفع عدد الفلسطينيين الذين قضوا برصاص إسرائيلي إلى 35 منذ مطلع العام الجاري في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ العام 1967، وبينهم مسلحون ومدنيون وأطفال، وفقا لإحصاء «فرانس برس» الذي يستند إلى مصادر الجانبين الرسمية.