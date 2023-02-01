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وزيرة خارجية فرنسا تزور الرياض وأبوظبي في جولة خليجية بالمنطقة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 04:23 مساء
وزيرة خارجية فرنسا تزور الرياض وأبوظبي في جولة خليجية بالمنطقة
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال مناقشة دعم حرية الإيرانيين في الجمعية الوطنية في باريس. (أ ف ب)
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أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي، الأربعاء، أن وزيرة الخارجية الفرنسية ستقوم بزيارة إلى الرياض الخميس وأبوظبي الجمعة لبحث سبل تعزيز الشراكة مع السعودية والإمارات، في ظل عدم الاستقرار الإقليمي. 

وقال المصدر للصحفيين إنها أول زيارة لكاترين كولونا للخليج.   وأضاف المصدر أن هذه الزيارة «دليل صداقة تجاه هذين البلدين»، مشيرا الى أنها ستستقبل من قبل نظرائها ووزراء آخرين من قطاعي الثقافة والطاقة، بحسب «فرانس برس». 

 تعثر المفاوضات النووية منذ شهور
ومن بين مسائل عدم الاستقرار في هذه المنطقة إيران التي تعثرت مفاوضاتها النووية منذ شهور وتتهمها فرنسا باحتجاز فرنسيين «رهائن».

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وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن المواضيع الساخنة الأخرى في المنطقة تشمل لبنان الذي انزلق إلى «الفوضى» السياسية والاقتصادية إلى جانب «التوترات المتزايدة في الأراضي المحتلة».

 احتمال عقد اجتماع في باريس
وقال المصدر إنه «في هذا السياق، رسالتنا لشركائنا في الرياض وأبو ظبي هي أن نقول لهم إننا ندعمهم، ونقف إلى جانبهم، ومستعدون لتعزيز الشراكة معهم ليس فقط لمحاربة عدم الاستقرار ولكن أيضا في جميع المجالات». 

وألمح هذا المصدر أيضا إلى احتمال عقد اجتماع في باريس الاثنين بشأن لبنان لكنه لم يذكر تفاصيل. ومن المؤمل أن يشارك ممثلون عن المملكة العربية السعودية وقطر والولايات المتحدة في هذا الاجتماع، وفقًا لجريدة «لوريان لو جور» اللبنانية اليومية. ومن المتوقع أن تفتتح كاترين كولونا الجمعة مدرسة فرنسية.

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