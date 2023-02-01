قصف صاروخي لقاعدة عسكرية في العراق تستضيف قوات تركية

القاهرة - بوابة الوسط

قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن مهاجمين مجهولين أطلقوا ثمانية صواريخ، اليوم الأربعاء، استهدفت قاعدة عسكرية تركية في شمال البلاد وسقط اثنان منها داخل القاعدة، وفق وكالة «رويترز».

وذكر مصدر أمني تركي أن الهجوم لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار في القاعدة دون أن يخوض في التفاصيل.

إصابة متعاقد عراقي

وأشار مصدر أمني عراقي - طلب عدم ذكر اسمه - إلى إصابة متعاقد عراقي في القاعدة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء على قاعدة زيلكان التي تستضيف قوات تركية في محافظة نينوى شمال العراق.

وتنفذ تركيا عمليات في العراق منذ عقود ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور لديها الذي له معاقل في شمال العراق. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب جماعة إرهابية. وحمل حزب العمال السلاح في مواجهة الدولة التركية في جنوب شرق البلاد منذ العام 1984 وهو صراع أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألفا.