بلينكن: واشنطن تعارض أي إجراء يزيد من صعوبة تحقيق حل الدولتين

القاهرة - بوابة الوسط

عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، في مقر السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة عن «حزنه» وقدم «تعازيه» لمقتل فلسطينيين أبرياء.

وقال بلينكن «اسمحوا لي أن أبدأ بالإعراب عن تعازينا وحزننا على مقتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم في تصعيد العنف خلال العام الماضي»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف «يعاني الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء من انعدام الأمن المتزايد والخوف المتزايد في منازلهم وفي مجتمعاتهم وفي أماكن عبادتهم». وتابع «نعتقد أن من المهم اتخاذ خطوات للتخفيف من حدة التصعيد ووقف العنف وتقليل التوترات ومحاولة أيضًا خلق الأسس لمزيد من الإجراءات الإيجابية للمضي قدمًا».

تضاؤل في آفاق الأمل

وقال بلينكن إن الفلسطينيين يواجهون «تضاؤلًا في آفاق الأمل» وجدد التأكيد على معارضة الولايات المتحدة لتوسع إسرائيل في الاستيطان بينما دعا إلى تهدئة التوتر بعد تفاقم العنف في الضفة الغربية.

وأضاف بلينكن، الذي كرر دعواته للجانبين بتهدئة التوترات، أن الولايات المتحدة تعارض أي إجراء من أي جانب من شأنه أن يزيد من صعوبة تحقيق حل الدولتين، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والطرد من المنازل وزعزعة الوضع التاريخي القائم بالأماكن المقدسة.

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زيارة بلينكن إلى رام الله الثلاثاء وإسرائيل التي وصلها الإثنين مقررة منذ فترة طويلة وقد بدأها الأحد من مصر. وهي تمثل منعطفا مع تدهور شديد ومفاجئ في الوضع الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ بضعة أيام.

تصاعد وتيرة العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل

تصاعدت وتيرة العنف بين فلسطين وإسرائيل وارتفع عدد الفلسطينيين الذين قضوا برصاص إسرائيلي إلى 35 منذ مطلع العام الجاري في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ العام 1967، وبينهم مسلحون ومدنيون وأطفال، وفقا لإحصاء «فرانس برس» الذي يستند إلى مصادر الجانبين الرسمية.

والإثنين قال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بعيد محادثاتهما في القدس الغربية «نحض جميع الأطراف الآن على اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء ونزع فتيل التصعيد».

وقال «نريد أن نتأكد من وجود بيئة يمكننا فيها كما آمل في مرحلة ما، أن نخلق الظروف للبدء باستعادة الشعور بالأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء».