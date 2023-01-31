عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، حسب ما أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وقالت دائرة الأوقاف، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) اليوم، إن «مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى من باب المغاربة ونفذت جولات استفزازية في باحاته، وأدت طقوسًا تلمودية»، وفق «أ د ب».

قيود على دخول المصلين

وأوضحت «صفا» «واصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضهم عند بواباته الخارجية».

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وقالت: «يشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال».