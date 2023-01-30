«استشهاد» فلسطيني بطلق ناري إسرائيلي في الخليل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، «استشهاد» شاب اليوم الإثنين، بعد ساعات من إصابته بطلق ناري من الاحتلال الإسرائيلي في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن الشاب نسيم نايف سلمان أبو فودة، 26 عامًا، «استشهد»، متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل صباح اليوم.

رصاصة داخل مركبته

وأوردت مصادر محلية وشهود عيان أن الشاب أصيب بطلق ناري من جنود استهدفوه، وهو داخل مركبته على الحاجز العسكري (160) جنوب الحرم الإبراهيمي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

- حراس مستوطنة إسرائيلية يغتالون فلسطينيا في الضفة الغربية

كان فلسطينيان قتلا أمس الأحد، أحدهما برصاص حارس أمن مستوطنة إسرائيلية في قلقيلية، والآخر متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمته مخيم جنين للاجئين الخميس الماضي.