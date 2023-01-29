لافروف يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى تجنب أي تدهور جديد

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأحد، الإسرائيليين والفلسطينيين إلى «أكبر قدر من المسؤولية» وتجنب أي تدهور جديد للوضع، وذلك خلال اتصالين هاتفيين بنظيريه الإسرائيلي والفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن لافروف «دعا الشريكين الإسرائيلي والفلسطيني إلى إظهار أكبر قدر من المسؤولية والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تدهور جديد للوضع»، بحسب «فرانس برس».

إسرائيل تتحمّل «المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير»

واعتبرت السلطة الفلسطينية مالسبت أن إسرائيل تتحمّل «المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع». وأثار ارتفاع مستوى العنف مخاوف من تصعيد أكبر.

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واغتال حراس مستوطنة إسرائيلية صباح اليوم الأحد فلسطينيا بالقرب من مستوطنة كدوميم القريبة من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه كان «مسلحا بمسدس».

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إن «هيئة الشؤون المدنية بلغت وزارة الصحة باستشهاد الشاب كرم علي أحمد سليمان (18 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة كدوميم»، وفق وكالة «فرانس برس». وقال جيش الاحتلال في بيان: «تمّ التعرف على (..) مسلح بمسدس في ضواحي كدوميم، وقام فريق الأمن المدني في التجمع بتحييده».

مستوطنات غير قانونية

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عدوان يونيو 1967، وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. ومع اغتيال سليمان، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين اغتيلوا في الضفة الغربية خلال هذا الشهر إلى 32، بينهم مدنيون ومسلحون، حسب حصيلة لوكالة «فرانس برس» تستند إلى مصادر رسمية.

وفي حادثة تعكس حدة التوتر ميدانيا، أحرق مستوطنون سيارة أمام منزل في قرية ترمسعيا شمال رام الله، وفق ما أفاد سكان من القرية. واندلعت النيران في مدخل المنزل الذي يعود لفلسطينيين يقيمون في الولايات المتحدة.

بلينكن يزور القدس ورام الله

من المقرّر أن يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن القدس ورام الله الاثنين والثلاثاء لمناقشة خطوات خفض التصعيد. وقد وصل الأحد الى القاهرة في محطة أولى من جولته في المنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونتانياهو بشكل منفصل مع بلينكن لإجراء محادثات أصبحت ملحة وسط التصعيد المتزايد. وسيكون ذلك اللقاء الأول على هذا المستوى لنتانياهو مع الجانب الأميركي منذ عاد إلى السلطة على رأس الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.

وأصيب إسرائيليان بجروح صباح السبت في إطلاق نار في القدس الشرقية نفذه فتى فلسطيني في الثالثة عشرة من عمره أصيب بدوره برصاص الشرطة، غداة عملية إطلاق نار قرب كنيس أوقعت سبعة قتلى وقُتل منفذها، ما يفاقم المخاوف من حدوث تصعيد رغم الدعوات الدولية للتهدئة.

توقيف 42 شخصا على خلفية هجوم استهدف كنيسا

وذكرت شرطة الاحتلال بأن الهجوم الأخير وقع صباح السبت في حي سلوان المتاخم للمدينة القديمة في القدس الشرقية المحتلة. وأصيب رجل يبلغ من العمر 47 عاما وابنه البالغ 23 سنة بجروح ناجمة عن إطلاق النار ونُقلا إلى المستشفى، وفق ما ذكرت الشرطة ومسعفون.

وأعلنت الشرطة في وقت سابق توقيف 42 شخصا على خلفية هجوم الجمعة الذي استهدف كنيسا وكان من بين الاعتداءات الأكثر دموية في القدس منذ سنوات