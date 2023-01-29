حراس مستوطنة إسرائيلية يغتالون فلسطينيا في الضفة الغربية...

اغتال حراس مستوطنة إسرائيلية صباح اليوم الأحد فلسطينيا بالقرب من مستوطنة كدوميم القريبة من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه كان «مسلحا بمسدس».
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إن «هيئة الشؤون المدنية بلغت وزارة الصحة باستشهاد الشاب كرم علي أحمد سليمان (18 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة كدوميم»، وفق وكالة «فرانس برس». وقال جيش الاحتلال في بيان: «تمّ التعرف على (..) مسلح بمسدس في ضواحي كدوميم، وقام فريق الأمن المدني في التجمع بتحييده».
مستوطنات غير قانونية
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عدوان يونيو 1967، وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. ومع اغتيال سليمان، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين اغتيلوا في الضفة الغربية خلال هذا الشهر إلى 32، بينهم مدنيون ومسلحون، حسب حصيلة لوكالة «فرانس برس» تستند إلى مصادر رسمية.
ومن المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن القدس ورام الله الإثنين والثلاثاء لمناقشة خطوات وقف التصعيد.
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