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بلينكن يزور الشرق الأوسط وسط تصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 يناير 2023, 08:58 صباحا
بلينكن يزور الشرق الأوسط وسط تصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، (أرشيفية: الإنترنت)
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يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، في مصر جولة خاطفة على الشرق الأوسط، وسط تصعيد كبير في الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، ساعيا لاستخدام نفوذ الولايات المتحدة لمحاولة خفض حدة التوتر.

وكانت الجولة التي ستقود بلينكن بعد القاهرة إلى القدس ورام الله غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، مقررة منذ فترة طويلة، لكنها تتزامن مع تدهور شديد ومفاجئ في الوضع الأمني منذ بضعة أيام.، وفق وكالة «فرانس برس». وأوقع هجوم قرب كنيس في القدس الشرقية الجمعة سبعة قتلى، فيما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات في اليوم نفسه على غزة ردا على إطلاق فصائل فلسطينية صواريخ من القطاع المحاصر.

وجاء كلّ ذلك بعد تنفيذ إسرائيل الخميس عملية أمنية في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة كانت الأكثر دموية منذ سنوات. وشهدت القدس المحتلة أمس السبت هجوما جديدا حين فتح فتى فلسطيني عمره 13 عاما النار، ما أدى إلى إصابة رجل وابنه بالرصاص.

وأمام هذه الموجة الجديدة من أعمال العنف، يعتزم بلينكن في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التشديد على ضرورة «اتخاذ تدابير عاجلة لخفض التصعيد»، على ما أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، الجمعة، بعدما دانت واشنطن الهجوم «المروع» في القدس المحتلة.

بلينكن يلتقي السيسي
وقد يهيمن النزاع الإسرائيلي الفلسيطيني أيضا على لقاء بلينكن مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي تلعب بلاده تاريخيا دور الوسيط لدى الفلسطينيين. غير أن هامش المناورة المتاح لوزير الخارجية يبدو محصورا ضمن حدود الدعوات إلى الهدوء، في وقت يبدو النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في طريق مسدود. ولم يتوقع خبراء التقتهم وكالة «فرانس برس» تحقيق تقدم يذكر بشأن قدرة واشنطن على التأثير على مجريات الأحداث، حتى لو أكدت واشنطن مجددا دعمها لحل الدولتين.

وقال آرون ديفيد ميلر، المفاوض الأميركي السابق والخبير في معهد كارنيغي للسلام الدولي في واشنطن «أعتقد أن أفضل ما يمكنهم التوصل إليه هو أن يستقر الوضع لتفادي تكرار مايو 2021» في إشارة إلى الحرب في قطاع غزة.

من جهته، رأى غيث العمري، الخبير في معهد واشنطن، أن «هذه الزيارة لا تشير إلى أي تغيير في الموقف الأميركي حيال النزاع الإسرائيلي الفلسطيني»، لكنه توقع أن «المحادثات (مع محمود عباس) لن تكون مريحة».

معاودة العلاقات سريعا مع نتانياهو
وتشير زيارة بلينكن لإسرائيل إلى عزم واشنطن على معاودة العلاقات سريعا مع نتانياهو الذي عاد إلى السلطة على رأس حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. وكانت علاقات نتانياهو مع إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن متوترة، خصوصا في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، لكن من المتوقع أن يسهم الجمود الحالي في مفاوضات إحياء اتفاق 2015 في تقريب المواقف.

وسبق أن زار مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان إسرائيل ليؤكد لنتانياهو دعم الولايات المتحدة. وقال آرون ديفيد ميلر «لم يسبق أن رأيت هذا العدد من الزيارات على مثل هذا المستوى الرفيع في أي إدارة كانت».

وشدد على أن «هذا غير مسبوق» مشيرا إلى احتمال قيام نتانياهو بزيارة للبيت الأبيض يجري التحضير لها اعتبارا من فبراير. وعلق خبير آخر هو ديفيد ماكوفسكي من معهد واشنطن «يبدو وكأنّهم يُغرقون المنطقة»، لافتا إلى أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز، زار المنطقة مؤخرا. وسيشدد بلينكن على «أهمية الحفاظ على الوضع القائم التاريخي» لباحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

وكان وزير الأمن إيتامار بن غفير، أحد أبرز وجوه اليمين المتطرف الإسرائيلي، قد أثار موجة تنديد دولية بدخوله باحة المسجد الأقصى في مطلع يناير. كما ستتناول محادثات بلينكن «اتفاقات إبراهام» التي تم التوصل إليها في 2020 برعاية أميركية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، ويأمل نتانياهو في أن تنضم السعودية إليها.

وإلى النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، سيبحث بلينكن الأحد في القاهرة مجموعة من القضايا الإقليمية، لا سيما ليبيا والسودان. ومصر هي حليف استراتيجي للولايات المتحدة ومن كبار المستفيدين من المساعدة العسكرية الأميركية، رغم المخاوف التي تبديها واشنطن بشأن وضع حقوق الإنسان والحقوق الأساسية في هذا البلد.

وفي هذا السياق، يلتقي بلينكن في القاهرة أطرافا من المجتمع المدني وناشطين حقوقيين، على ما أفادت مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية باربرا ليف.

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