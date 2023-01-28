شرطة الاحتلال تعتقل 42 شخصا بعد إطلاق النار أمام الكنيس في القدس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة الإسرائيلية السبت، توقيف 42 شخصا غداة إطلاق نار أوقع قتلى أمام كنيس في القدس الشرقية، من بينهم أفراد من عائلة مطلق النار الفلسطيني.

وأكدت الشرطة، في بيان أنها «اعتقلت 42 مشتبها بهم للاستجواب، البعض منهم من أفراد عائلة» منفذ العملية، إضافة إلى سكان حيه في القدس الشرقية المحتلة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي بيان منفصل، أشارت الشرطة إلى أن القوات الإسرائيلية وضعت في حالة «تاهب قصوى».

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ووقع إطلاق النار في حيّ (النبي يعقوب) الاستيطاني في القدس الشرقيّة، فيما وصف مفوّض الشرطة الإسرائيليّة كوبي شبتاي الاعتداء بأنّه «أحد أسوأ الاعتداءات التي واجهناها في السنوات الأخيرة».

«اتخاذ خطوات فورية»

وبعد الاعتداء الذي وقع مساء الجمعة، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ«اتخاذ خطوات فورية» دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، ودعا الإسرائيليين إلى عدم الرد بأنفسهم، قائلا «لدينا أجهزة شرطة ولدينا جيش».

وجاء ذلك غداة عمليّة دامية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفّة الغربيّة المحتلّة، قتل خلالها عشرة فلسطينيّين في مخيم جنين.