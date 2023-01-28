مسؤول أميركي يحذر دول الشرق الأوسط من عدم الامتثال للعقوبات...

سوف يحذر كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية خلال جولة في الشرق الأوسط هذا الأسبوع الدول والشركات من أنها قد تفقد الوصول إلى الأسواق الأميركية إذا تعاملت مع كيانات خاضعة للقيود الأميركية، إذ تتخذ واشنطن إجراءات صارمة في مواجهة المحاولات الروسية للتهرب من العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا.
مسؤول: واشنطن ستستمر في تطبيق عقوباتها بصرامة
وقال ناطق باسم وزارة الخزانة لوكالة «رويترز» إن براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، سيسافر إلى عُمان والإمارات العربية المتحدة وتركيا في الفترة من 29 يناير إلى الثالث من فبراير، ويلتقي مسؤولين حكوميين وكذلك ممثلي شركات ومؤسسات مالية للتأكيد مجددا على أن واشنطن ستستمر في تطبيق عقوباتها بصرامة، وفق وكالة «رويترز».
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