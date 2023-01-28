مسؤول أميركي يحذر دول الشرق الأوسط من عدم الامتثال للعقوبات

القاهرة - بوابة الوسط

سوف يحذر كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية خلال جولة في الشرق الأوسط هذا الأسبوع الدول والشركات من أنها قد تفقد الوصول إلى الأسواق الأميركية إذا تعاملت مع كيانات خاضعة للقيود الأميركية، إذ تتخذ واشنطن إجراءات صارمة في مواجهة المحاولات الروسية للتهرب من العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا.