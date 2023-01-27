خمسة جرحى في إطلاق نار بحي استيطاني في القدس المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب خمسة أشخاص بجروح في إطلاق نار وقع مساء اليوم الجمعة في حيّ استيطاني يهودي بالقدس الشرقية المحتلّة ونفّذه مسلّح «تمّ تحييده»، بحسب ما أعلنت فرق الإسعاف التابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت منظمة نجمة داود الحمراء في بيان «سقوط عدد من الجرحى بإطلاق نار في حيّ نيفي يعقوب بالقدس.. هناك خمسة جرحى في مكان الحادث. تمّ تحييد الإرهابي»، وفق وكالة «فرانس برس».