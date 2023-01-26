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قوات الاحتلال تقتل أربعة فلسطينيين في عملية عسكرية بجنين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 يناير 2023, 02:16 مساء
قوات الاحتلال تقتل أربعة فلسطينيين في عملية عسكرية بجنين
قوات الاحتلال أثناء مواجهة سابقة مع فلسطينيين. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي قتل أربعة فلسطينيين بينهم امرأة مسنّة، وأصاب آخرين بجروح خلال عملية عسكرية في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الخميس إلى ارتفاع الحصيلة إلى أربعة شهداء بينهم سيدة مسنّة، بعدما كانت قد أفادت في حصيلة سابقة عن مقتل ثلاثة وسقوط العديد من المصابين بينهم بحالات خطيرة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكد البيان أن «الوضع في مخيم جنين حرج للغاية»، متّهما الجيش الإسرائيلي باقتحام مستشفى جنين الحكومي، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بداخله بشكلٍ متعمد.

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