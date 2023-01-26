«التعاون الإسلامي» تدين اقتحام جنين.. وأبوالغيط يحذر من تفجير الأوضاع في الأراضي المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

دانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، افتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها، فيما حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، من تفجير الأوضاع في الأراضي المحتلة، على خلفية استمرار الاقتحامات المدن الإسرائيلية للمدن الفلسطينية واستمرار الصمت الدولي حيالها.

وصباح الخميس، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة ومخيم جنين مخلفة تسعة قتلى بينهم سيدة مسنة، و20 جريحا، بينهم أربعة في حالة خطير. وأعلن رئيس فلسطين محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام ثلاثة أيام، على أرواح الضحايا، فيما الدعوات إلى الإضراب المدن الفلسطينية.

ودانت منظمة التعاون الإسلامي في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، الاقتحام الإسرائيلي الجديد والاستمرار في ارتكاب الجرائم المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

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واعتبرت أنها «تجسد امتدادا لعدوان وإرهاب الدولة الإسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني». ودعت المنظمة المجتمع الدولي للتدخل العاجل، من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم اليومية ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

أبوالغيط يندد بالصمت الدولي

بدوره، اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن الصمت الدولي على العدوان والاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية على هذا النحو المشين الذي تشهده مدينة جنين ومخيمها، يهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي المحتلة.

ودان أبوالغيط في بيان نقلته «وفا»، العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، وندد بحالة الصمت الدولي حيال ما يجرى، واعتبرها تكشف «ازدواجية واضحة في المعايير، وتواطؤا مرفوضا ومستهجنا»، وطالب أبوالغيط المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، معتبرا أن حالة اللامبالاة تشجع الاحتلال للمضي قدما في ارتكاب مزيد الجرائم، بقيادة حكومته المتطرفة.

منزل دمرته القوات الإسرائيلية خلال اقتحام جنين، 23 يناير 2023. (وكالة وفا)

منزل دمرته القوات الإسرائيلية خلال اقتحام جنين، 23 يناير 2023. (وكالة وفا)