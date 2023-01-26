ارتفاع حصيلة «مجزرة جنين».. والجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بـ«تحرك فوري»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين منذ صباح الخميس إلى تسعة قتلى بينهم سيدة مسنة، و20 جريحا، بينهم أربعة في حالة خطيرة، فيما حملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة» عن ما وصفته بـ«المجزرة الدموية».

ودان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبوعلي، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، المجزرة، متهما «إسرائيل» باستخدام «أسلحة محرمة دوليا»، معتبرا أن ممارسة القتل والإعدام الميداني والتدمير للممتلكات والمؤسسات العامة واستباحة المستشفيات، «استمرارا للحرب التي تشنها حكومة بنيامين نتانياهو منذ مطلع العام في المدن والفلسطينية بما فيها القدس المحتلة».

وطالب أبوعلي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة بالقيام بمسؤولياتهم وممارسة الدور والاختصاص المناط بهم، والتحرك الفوري لوقف «المجزرة الدموية»، كما حثهم على العمل الجاد لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، بتوفير نظام الحماية الدولية الذي بات أكثر ضرورة وإلحاحا، مع ما ترتكبه القوات الإسرائيلية من جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية تستدعي المساءلة وملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية، محملا «إسرائيل» تبعات وتداعيات المجزرة والحرب العدوانية السافرة على الشعب الفلسطيني.

- ارتفاع حصيلة قتلى الاقتحام الإسرائيلي لجنين

- 4 قتلى في اقتحام إسرائيلي لجنين

اقتحام إسرائيلي لجنين

وصباح الخميس، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة ومخيم جنين، واعتلت أسطح المنازل في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان. وعرف من القتلى، الشاب صائب عصام محمود أزريقي، 24 عاما، وعزالدين ياسين صلاحات، 26 عاما، وفق «وفا».

وكشفت الوكالة عن مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 20 شابا برصاص الجيش الإسرائيلي، نقلوا إلى مستشفيات جنين الحكومي، وابن سينا، بينهم طفل، وتركزت الإصابات في الصدر، والكتف، والبطن، والقدم.

وهدمت القوات الإسرائيلية نادي مخيم جنين بالكامل بالجرافة، فيما انطلقت مسيرة من أمام مسستشفى جنين الحكومي، تنديدا بالمجزرة الإسرائيلية في شوارع جنين.

وأصيب عشرات المرضى في مستشفى جنين الحكومي، بينهم أطفال، بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل المستشفى. وقالت وزارة الصحة إن «قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر على مستشفى جنين الحكومي، ما أدى لإصابة عشرات المرضى بالاختناق».